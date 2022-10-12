نائب عن القانون: الاطار لم يتفق بشكل نهائي على مرشح رئاسة الجمهورية

أفاد عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، أسعد البزوني، بأن الاطار التنسيقي لم يتفق على اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، عازياً ذلك الى “احترام الكورد وقراراتهم” بهذا الصدد.

وقال البزوني ان “هنالك مرشحين عدة لرئاسة الجمهورية، والتصويت عليهم يتبع مزاجات النواب بالدرجة الاولى، وللكتل السياسية جغرافية سياسية خاصة بها”، مبيناً أن “رؤية كتل الاطار قد لا تكون موحدة، وليس بالضرورة أن يتفق الجميع على مرشح معين”.

وتوقع البزوني أن “تكون المنافسة ضارية بين مرشحي الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني”، مشيراً الى أن “مجلس النواب سيكون الفيصل في حسم مرشحي رئاسة الجمهورية، والنواب هم من يقررون رئيس الجمهورية المقبل”.

“احتراماً للأخوة الكورد لم نتفق بشكل نهائي على مرشحي رئاسة الجمهورية، لأن الاتحاد الوطني الكوردستاني كان حليفاً للاطار التنسيقي وله موقف بهذا الجانب، وكذلك الحزب الديمقراطي الكوردستاني له ثقله وله جماهيره، ونحن نحترم ارادة الكورد جميعاً”، وفقاً للبزوني.

ونوه عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون الى ان “الاطار التنسيقي متنوع في مزاجاته، ولكنه موحد في الرؤية بأن نأتي بأحد مرشحي الاخوة لكي يعتلي منصب رئيس الجمهورية، غير أن المزاجات قد تكون مختلفة بعض الشيء، وكل حسب رؤيته”.

وكان مجلس النواب قد استأنف عمله في (28 أيلول 2022)، بعد توقف دام شهرين بسبب الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول تشكيل الحكومة الحكومة الجديدة، وما اعقبها من اعتصام لأنصار التيار الصدري أمام البرلمان، والذي انتهى بأمر من مقتدى الصدر في (30 آب 2022).

يشار الى أن البرلمان العراقي، حدد يوم الخميس (13 تشرين الأول 2022) موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان لها، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أعلن أن جدول الأعمال في جلسة يوم الخميس 13 تشرين الأول، سيكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.

يذكر أن مجلس النواب كان قد تسلم طلباً من 170 نائباً بخصوص عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل، حيث أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، تسلم رئاسة المجلس طلب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس مسعود بارزاني، قد بحث يوم الاثنين (10 تشرين الاول 2022)، مع وفد من ائتلاف ادارة الدولة، اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة، حيث ضم الوفد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والمرشح من الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني، وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس مسعود بارزاني فقد “نوقش في الاجتماع الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية، واتفق المجتمعون على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول إلى حلول قبل عقد الجلسة المعنية”.

العراق يشهد انسداداً سياسياً خطيراً منذ الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الأول عام 2021 نتيجة فشل القوى السياسية العراقية في تسمية رئيس جديد للحكومة بجانب اختيار رئيس جديد للجمهورية.

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