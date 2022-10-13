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أخيرا.. “غوغل” ترضى عن “منصة ترامب”

وكالات – أبوظبي

ترامب أسس المنصة ردا على حظره من جانب “تويتر”

أعلنت شركة “غوغل”، الأربعاء، أنها سمحت لمنصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشال” التي أسسها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعرض تطبيقها على “بلاي ستور”، متجر تنزيل التطبيقات على الأجهزة العاملة بنظام “أندرويد”.

ماذا قالت “غوغل”؟

• أوضح عملاق الإنترنت أنه أصدر هذا القرار بعدما وافقت “تروث سوشال” على الالتزام بسياساته المتعلقة بإزالة المحتويات التي تنتهك قواعده، مثل “التحريض على العنف“.

• أضافت الشركة أن المنصة حدثت تطبيقها بما يتفق وسياسات “غوغل بلاي”، من حيث حظر المنشورات المرفوضة والإبلاغ عن المحتويات غير المرغوب بها وإزالتها، بالإضافة إلى حظر المسيئين على المنصة.

• قالت الشركة إنها أخطرت “تروث سوشال” في 19 أغسطس أن تطبيقها ينتهك سياسات “غوغل بلاي”، ويتطلب “أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذي ينشره المستخدمون”.

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وكانت “غوغل” أعلنت في نهاية أغسطس أن تطبيق “تروث سوشال” غير مرحب به في “بلاي ستور” إلى أن يلتزم بقواعد المحتوى، بما في ذلك حظر التهديدات العنيفة.

ووفقا لشركة التكنولوجيا، فإن التطبيق كان ينتهك قواعد المحتوى لتضمنه “تهديدات جسدية وعنيفة”.

و”تروث سوشال” مشروع ترامب للرد على منصات مثل “تويتر”، التي حظر عليها بعد هجوم حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في يناير 2021.

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