اجتماع حاسم للديمقراطي الكوردستاني في بغداد بشأن منصب رئيس الجمهورية

تعقد كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، اجتماعاً حاسماً مع الوفد المفاوض للحزب في بغداد، قبيل جلسة مجلس النواب المقرراليوم الخميس (12 تشرين الأول 2022)، لبحث موقفهم الأخير من مسألة انتخاب رئيس الجمهورية.

ورشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية، بينما رشح الاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح للمنصب ذاته، ولم يتوصل الحزبان إلى اتفاق لسحب ترشيح أحدهما حتى الآن.

عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، آمانج هركي، قال لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (12 تشرين الأول 2022)، إن “نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيجتمعون مع الوفد المفاوض للحزب في بغداد، قبيل عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، لبحث موقفهم الأخير بشأن هذه المسألة”.

في وقت سابق اليوم، أكد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح، وذلك بعدما أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سحب مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر احمد، وطرح اسم عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي لتقلّد المنصب.

كتلة دولة القانون النيابية، أبدت في بيان تقديرها وترحيبها “بمبادرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لحلحلة الأزمة السياسية عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم السيد عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكوردي”.

بالمقابل، أصدر المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سوران جمال طاهر، بياناً قال فيه: “نوضح للجميع بأن المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو السيد د. برهم صالح”.

رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء (11 تشرين الأول 2022)، أن “جلسة مجلس النواب ليوم الخميس القادم ستتضمن فقرة واحدة في جدول الأعمال، وهي انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص الدستورية الملزمة بذلك، وقرارات المحكمة الاتحادية”، وايضاً طلبات النواب التي قدمت خلال الجلسة السابقة.

الحلبوسي طلب من الأمانة العامة للمجلس والدائرة القانونية تزويد النواب بالسيرة الذاتية للمرشحين، مشيراً إلى أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس. ويتنافس 33 مرشحاً للفوز بالمنصب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط