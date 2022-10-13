الأنواء الجوية تحدد موعد موسم الأمطار

بغداد/ نبأ مشرق

ذكرت هيئة الأنواء الجوية أن الموسم المطري في العراق سينطلق بداية العام المقبل وتحديداً خلال شهري كانون الثاني وشباط.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب، إن “العراق سيكمل هذا الأسبوع بأجواء صحوة، مع انخفاض ملحوظ بنحو أربع درجات في مستوى درجات الحرارة العظمى”.

وأضاف حبيب، أن “الأمطار خلال الأيام الحالية تكون فرصها قليلة في المنطقة الشمالية حصراً، مع إمكانية لهطولها في تلك المناطق ليلة اليوم الخميس، وتأتي بنحو رعدي”.

وأشار، إلى أن “التوقع لموسم الأمطار يكون فصلياً وضمن توقعاتنا تكون الامطار ضمن معدلاتها العامة، وهي متوسطة إلى غزيرة في الأشهر الأولى من العام المقبل في المنطقتين الشمالية والوسطى، وتحديدا خلال شهري كانون الثاني وشباط”.

ولفت حبيب، إلى أن “المنطقة الجنوبية ستكون الأمطار في موسمها بين متوسطة إلى خفيفة وقد تكون شديدة في بعض الأحيان”.

من جانبه، ذكر المتنبئ الجوي صادق عطية، أن “تقلبات ستحصل بداية من اليوم الخميس باتجاه الرياح السطحية وتحولها تدريجيا جنوبية شرقية في اغلب المدن مع ارتفاع في معدلات الرطوبة على فترات في مدن الجنوب تستمر عدة أيام”.

وأشار، إلى “توقعات بحالة جوية ممطرة تؤثر في مدن شمالي البلاد وربما تتطور في مدن وسط وغربي البلاد”.

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