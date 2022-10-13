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الاعلام الامني: المنطقة الخضراء ومحيطها تعرضت لقصف بتسعة صواريخ نوع كاتيوشا

أعلنت خلية الاعلام الأمني، عن تعرض المنطقة الخضراء ومحيطها لقصف بتسعة صواريخ نوع كاتيوشا.
واشارت الخلية في بيان لها، اليوم الخميس (13 تشرين الأول 2022) الى “تعرض المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها الى قصف بتسعة صواريخ نوع كاتيوشا، مما ادى الى إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين”.
يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس (13 تشرين الأول 2022) جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.
مجلس النواب كان قد تسلم طلباً من 170 نائباً بخصوص عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء (11 تشرين الأول 2022)، أن “جلسة مجلس النواب ليوم الخميس ستتضمن فقرة واحدة في جدول الأعمال، وهي انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص الدستورية الملزمة بذلك، وقرارات المحكمة الاتحادية”، وايضاً طلبات النواب التي قدمت خلال الجلسة السابقة.
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