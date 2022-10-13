الرئيس العراقي المنتخب يكلف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة

أفاد مراسل “الحرة”، الخميس بأن رئيس الجمهورية العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد كلف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة عراقية جديدة باعتباره مرشح الكتلة النيابية الأكبر.

وكان ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.

وسيكون أمام السوداني، الذي شغل سابقا مناصب وزارية عديدة، فترة 30 يوما لتشكيل حكومة عراقية جديدة.

وهنأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، السوداني “بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

ودعا الكاظمي في تغريدة “كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل، متمنيا له التوفيق في مهمة تشكيل الحكومة”.

وانتخب مجلس النواب عبد اللطيف رشيد (78 عاما) رئيسا للجمهورية، الخميس، في خطوة من شأنها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.

ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر 2021، لم تتمكن الأطراف السياسية النافذة من الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، رغم مفاوضات عديدة في ما بينها.

ويملك الإطار التنسيقي حاليا الكتلة الأكبر في البرلمان، مع 138 نائبا، بعد الانسحاب المفاجئ لنواب التيار الصدري وعددهم 73 نائبا من البرلمان.

ولا يزال موقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بشأن التطورات غير معروف.

وكان أثبت في الأسابيع الأخيرة قدرته على زعزعة المشهد السياسي عبر تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه للنزول إلى الشارع. ويطالب الصدر الذي اعتاد على إطلاق المفاجآت السياسية، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.