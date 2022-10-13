الزرفي: القانون أبلغ رسمياً طالباني بالتصويت على عبد اللطيف رشيد ورفض صالح

كشف النائب عدنان الزرفي، الخميس، عن تفاصيل التوافق على ترشيح عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية، مبينا ان مسعود بارزاني ونوري المالكي هما من دعما ترشيح رشيد بدلا من برهم صالح.

وقال الزرفي في حوار متلفز ان “رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عرض على ائتلاف ادارة الدولة وخلال زيارته الى اربيل انهاء الازمة الكردية عبر سحب مرشحه ريبر احمد شريطة دعم ترشيح عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية”.

واضاف ان “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كان ابرز الموافقين وقد ابلغ رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بتصويت ائتلافه على رشيد ورفض صالح خلال الجلسة”.

واشار الى ان “تغريدة بافل طالباني كانت بسبب رفضه لتوجه بعض قوى داخل الاطار واصراره على تمرير برهم صالح ما يشير الى فتح التنافس مجددا داخل البرلمان خلال جلسة الخميس”.

وحددت رئاسة مجلس النواب، الخميس، موعدا رسميا لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انسداد سياسي دام لأكثر من عام على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

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