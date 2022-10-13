تنشر بغداد اليوم الطرق والجسور المغلقة في بغداد لغاية.
وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم) ان “القوات الامنية اغلقت جسور الجمهورية والسنك والشهداء وباب المعظم والمعلق”.
واضاف انه “تم اغلاق مجسر ملعب الشعب الدولي، وشارع القادسية باتجاه ساحة النسور”.
تنشر بغداد اليوم الطرق والجسور المغلقة في بغداد لغاية.
وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم) ان “القوات الامنية اغلقت جسور الجمهورية والسنك والشهداء وباب المعظم والمعلق”.
واضاف انه “تم اغلاق مجسر ملعب الشعب الدولي، وشارع القادسية باتجاه ساحة النسور”.
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