العزم: نصاب جلسة البرلمان الخميس سيكون الأعلى منذ الانتخابات: ستحسم الرئيس

توقع النائب عن تحالف العزم أحمد الجبوري، الاربعاء، تسجيل جلسة الغد النيابية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الحضور الاعلى منذ الانتخابات، مبينا أن جولة التصويت الثانية ستحسم انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الجبوري في حوار متلفز ان “الكتل السياسية منقسمة بشأن مرشح رئاسة الجمهورية الا ان جولة التصويت الثانية ستحسم الانتخاب”.

واضاف ان “يوم غد ستكون جلسة حاسمة لانتخاب الرئيس وتكليف السوداني وان نصاب جلسة البرلمان غدا سيكون الأعلى منذ عام كون الجميع على قناعة تامة بعدم تأخير الاستحقاق الدستوري”.

وبشأن طبيعة تشكيل الحكومة، ذكر الجبوري ان “الحكومة المقبلة ستكون ائتلافية لجميع الكتل ومن لا يحضر بجلسة الغد لن يكون له استحقاقاً حكومياً”.

وحددت رئاسة مجلس النواب، الخميس، موعدا رسميا لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انسداد سياسي دام لأكثر من عام على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

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