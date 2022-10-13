انتخاب رئيس جمهورية العراق

يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس (13 تشرين الأول 2022) جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.



مجلس النواب كان قد تسلم طلباً من 170 نائباً بخصوص عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء (11 تشرين الأول 2022)، أن “جلسة مجلس النواب ليوم الخميس ستتضمن فقرة واحدة في جدول الأعمال، وهي انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص الدستورية الملزمة بذلك، وقرارات المحكمة الاتحادية”، وايضاً طلبات النواب التي قدمت خلال الجلسة السابقة.

رئيس الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وزير الخارجية، فؤاد حسين، أعلن سحب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، حيث قال اليوم الخميس (13 تشرين الأول 2022)، إن “أغلب الأطراف الكوردستانية والعراقية سيصوتون لصالح لطيف رشيد”.

وعن سبب سحب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد أوضح أن ذلك “مراعاة لمصالح العراق وإقليم كوردستان”، متابعاً أن “البرلمان سيقرر من هو المرشح الفائز”.

وفي السياق أكد فؤاد حسين “الاتفاق مع الأطراف الأخرى وسنحقق أهدافنا”.

فيما أعلنت خلية الاعلام الأمني، عن تعرض المنطقة الخضراء ومحيطها لقصف بتسعة صواريخ نوع كاتيوشا، حيث اشارت في بيان لها، اليوم الخميس (13 تشرين الأول 2022) الى “تعرض المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها الى قصف بتسعة صواريخ نوع كاتيوشا، مما ادى الى إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين”.

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