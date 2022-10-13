انفصاليو دونيتسك: القوات الروسية على مشارف باخموت

بعد استيلائها على قريتين مجاورتين

العوائق المضادة للدبابات المعروفة باسم «القنفذ التشيكي» في شارع لدى بلدة باخموت (أ.ف.ب)

باتت القوات الروسية، اليوم الخميس على مشارف باخموت بعدما سيطرت على قريتين بالقرب من المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، كما أعلنت القوات الموالية لروسيا في منطقة دونيتسك الخميس.

وقال المقاتلون الانفصاليون في دونيتسك على تطبيق «تلغرام» إن القوات الروسية سيطرت على قريتي أوبيتني وإيفانغراد الواقعتين مباشرة بجنوب باخموت المدينة التي يحاول الروس احتلالها منذ أغسطس (آب) والقطاع الوحيد من الجبهة الذي تحقق قوات موسكو تقدماً فيه حالياً.

وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفينسك وكراماتورسك. والمدينتان ضمن منطقة دونباس الصناعية التي لم تسيطر عليها روسيا بالكامل بعد. ووفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، سيشكل الاستيلاء على باخموت، المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ سبعين ألف نسمة قبل الحرب، انتصاراً لموسكو بعد أسابيع من الهزائم من الشمال إلى الجنوب في أوكرانيا.

وما زالت القوات الأوكرانية تسيطر على باخموت لكن المخاوف من تسلل القوات الروسية على الضفة الشرقية بما في ذلك مرتزقة من مجموعة فاغنر، حاضرة بقوة.