بعد العثور على مخلفات حربية داخل السفارة الفلسطينية في بغداد . تطورات جديدة

عارف الموسوي

بعد ان نشرت العشرات من وكالات الانباء و مواقع اخبارية وقنوات تلفزيونية وعلى رأسهم قناة الرشيد الفضائية خبر مفاده :

افاد مصدر امني، الاحد، بالعثور على مخلفات حربية داخل حرم السفارة الفلسطينية في بغداد.

وقال المصدر إنه اثناء اعمال الترميم تم العثور على مخلفات حربية قديمة تعود الى الجيش العراقي السابق داخل حرم السفارة الفلسطينية ضمن جانب الكرخ في بغداد”.

وأضاف انه “تم العثور على صاروخ اشخاص عدد ٢ ، قنبرة هاون عدد ٤، قذيفة ٥٧ عدد ١٢”. وأشار الى انه “تم استدعاء مفرزة من شعبة معالجة القنابل الغير منفلقة في الدفاع المدني وقاموا برفع المواد دون حادث يذكر”. لكن بعد مضي ايام على هذا الحادث تبين ان الموظفين الفلسطينيين الذين يعملون حاليا في سفارة دولة فلسطين في الماضي شاركوا مع عناصر متطرفة بتمويل الارهابيين لقتل العراقيين بسيارات مفخخة او بعبوات تحمل يدويا واعلن مصدر مهم ان اسرائيل تقف وراء تمويل سفارة دولة فلسطين في بغداد . وافاد المصدر ان هناك المئات من العراقيين يضغطون حاليا على حكومتهم والاجهزة الامنية لاقتحام السفارة الفلسطينية وتفتيشها والقاء القبض على المتورطين من العاملين في السفارة .

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