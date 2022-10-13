تعليق جديد من مقر مسعود بارزاني

في اشارة للاجواء السياسية علق مسؤل ملف العراق في مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني عرفات كرم.
وذكر عرفات في تغريدة له على “تويتر” الخميس، ما ورد في أدناه:
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
في اشارة للاجواء السياسية علق مسؤل ملف العراق في مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني عرفات كرم.
وذكر عرفات في تغريدة له على “تويتر” الخميس، ما ورد في أدناه:
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.