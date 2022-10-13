تعليق جديد من مقر مسعود بارزاني

في اشارة للاجواء السياسية علق مسؤل ملف العراق في مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني عرفات كرم.

وذكر عرفات في تغريدة له على “تويتر” الخميس، ما ورد في أدناه:

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