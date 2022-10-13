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دولة القانون: ندعم ترشيح عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية

اصدرت كتلة دولة القانون بياناً صحفياً اعلنت فيه تأييدها لترشيح عبد اللطيف رشيد وفيما يلي نص البيان:

تصريح صحفي

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نرحب بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني لحلحلة الازمة السياسية عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم  السيد عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي .

وإننا إذ نقدر عالياً هذه المبادرة التي تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لإستكمال الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة غدا الخميس ، نؤكد دعمنا الكامل لهذه الخطوة وندعو الجميع الى التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لانهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد بمنزلاقات خطيرة ..

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كتلة دولة القانون النيابية

١٢  تشرين الأول ٢٠٢٢

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