رغم إصرار المركزي.. نائب يتحدث عن امكانية تغيير سعر صرف الدولار

تحدث النائب عن اشراقة كانون، باسم الغرابي، الاربعاء، عن امكانية تغيير سعر صرف الدولار في العراق.

وقال الغرابي في تصريح إن “سعر صرف الدولار بوضعه الحالي يعد بامتلاء خزينة السلطان وجوع بطون الرعية”.

وبين أنه “في مداخلة خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة المالية وبحضور محافظ البنك المركزي اعد دراسة كاملة بالتعاون مع جامعات عراقية رصينة واساتذة مختصين اثبت فيها امكانية تغيير سعر الصرف ليتناسب مع وضع السوق وحال المواطن الفقير بالتزامن مع النمو الاقتصادي الحالي”.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، نفى البنك المركزي وجود اي مساع لتغيير سعر صرف الدولار، وان اي محالة لتغييره الان سوف تتسبب بتدمير الاقتصاد العراقي.

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