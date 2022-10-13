رومانوسكي تدين قصف الخضراء: يقوض الديمقراطية وتحاصر العراق بدائرة دائمة من العنف

أدانت السفيرة الأميركية في العراق الينا رومانوسكي اليوم الخميس (13 تشرين الأول 2022) الهجمات الصاروخية التي وقعت داخل المنطقة الخضراء، وبالقرب من مجلس النواب العراقي أثناء استعداده لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، والذي اسفر عن سقوط جرحى في صفوف القوات الامنية والمواطنين.

السفيرة الاميركية الينا رومانوسكي، كتبت في تغريدة على موقع تويتر إنها تدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي، مشددة على ضرورة “ايجاد الشعب العراقي حلولاً لخلافاته السياسية ولتحقيق مطالبه من خلال الوسائل السلمية فقط”.

واعتبرت السفيرة الاميركية الينا رومانوسكي مثل هذه الهجمات، “تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف”، وفق التغريدة.

وكانت المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد ومحيطها، قد تعرضت إلى قصف بتسعة صواريخ من نوع كاتيوشا، مما أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين، بحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني.

وتعقد في هذه الأثناء جلسة لمجلس النواب العراقي لاختيار رئيس الجمهورية بعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور 269 نائباً.بدوره، وجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في بيان له، “الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن، ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت”.

وأضاف الكاظمي في تغريدة له، انه “في الوقت الذي ندعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكّد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة واللازمة لجلسة البرلمان، ونرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي”.

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