شاخوان عبدالله يدعو إلى تنسيق المواقف لتدويل الاعتداءات التركية والإيرانية

أكد د.شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، على ضرورة تنسيق المواقف تجاه القضايا الوطنية والإقليمية لمساندة مطلب بلاده في تدويل قضية استمرار الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل إيران وتركيا على الأراضي العراقية.

جاء ذلك خلال لقاءٍ جمع الوفد العراقي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في عاصمة راوندا، برئاسة عبد الله، مع نظيره القطري برئاسة حمدة بنت حسن السليطي.وبحث الوفدان عدداً من الملفات والقضايا التي تتعلق بأهمية تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك من أجل توثيق العلاقات الثنائية وتوسيعها في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي وتفعيل لجان الصداقة النيابية بين البرلمانيين، بما يخدم المصالح المشتركة ويُلبي تطلعات الشعبين، وفق ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعبد الله.وأكد عبد الله على ضرورة «تنسيق المواقف تجاه القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وأهمية دور الدول الشقيقة لمساندة مطلب العراق في تدويل قضية استمرار الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار (إيران- تركيا) على أراضينا وأجوائنا، ومواصلة الجهود لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي».كما تم مناقشة تقديم الدعم الرياضي للجانب القطري من أجل إنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم نهاية هذا العام 2022.

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