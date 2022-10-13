في 6 دقائق و12 ثانية.. صلاح “البديل” يدخل تاريخ دوري الأبطال

وساهمت ثلاثية صلاح التي سجلها في 6 دقائق و12 ثانية فقط، في فوز كاسح لليفربول الإنجليزي على مضيفه رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 7-1.

ودخل صلاح الذي بدأ احتياطيا، في الدقيقة 68 بدلا من داروين نونيز، ثم سرعان ما سجل في الدقائق 75 و80 و81.

وكان سكوت أرفيلد افتتح التسجيل لأصحاب الملعب في الدقيقة 17، ثم جاء العقاب من روبرتو فيرمينو (24 و55) ونونيز (66) وثلاثية صلاح، واختم مهرجان الأهداف هارفي إليوت في الدقيقة 87.