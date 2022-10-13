كل ما قلته سابقا يؤكده خبراء لاحقا *

بقلم مهدي قاسم

فلا يمكن إصلاح ما لن يُصالح ………………..

لعل القارئ الكريم يتذكر إشاراتي المتكررة في مقالات سابقة لي إلى عدم صلاحية النظام السياسي الهجين والمشوه القائم في العراق ، و على نحو لا أمل يُرجى من وراء محاولات تطبيعه و إصلاحه أو تغييره نحو أحسن وأفضل ، من حيث شبهّته بخلايا سرطانية متقدمة في جسد هزيل و ضعيف قد لا تفيده غير عملية استئصالية راديكالية كاملة ، بعدما أصبحتُ على يقين مطلق ، كما غيري من ملايين عراقيين آخرين ، و ذلك لكون هذا النظام الهجين ليس نظاما سياسيا بالمعنى المألوف للكلمة ، أي ليس شبيها بأي نظام سياسي آخر في العالم ، لا سابقا ولا راهنا ، بقدر ما هو عبارة عن تجمعات مختلفة و متناقضة و متنافرة فيما بينها ، من مجرمين سياسيين و عملاء ومرتزقة وسقط متاع وعدمي ضمير وطني ، على شكل عصابات نهب وسرقة للمال العام من ناحية ، و الاندفاع الأهوج الحاقد الأسود لتعطيل أو تخريب كل ما هو يمكن أن يكون مفيدا ونافعا و صالحا للعراق من قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والثروات المائية و غير غير ذلك من ناحية أخرى..

إضافة إلى تمزيق النسيج الوطني العام بفتن ونزعات وتأججات طائفية لازالت متواصلة لحد الآن ..

بدليل أنهم نجحوا ، نجاحا باهرا وبارعا ــ مع سبق عمد وإصرار ــ في تدمير و تعطيل كل هذه القطاعات الانتاجية المختلفة وشبه تصفيرها لحد التعطيل والتوقف النهائيين ، مقابل فتح أسواق العراق على أوسع أبوابها لسلع ومنتجات و بضائع دول الجوار والتي في غالبها لم تكن أفضل من المنتجات العراقية قبل تعطيلها و شلها بشكل متعمد ..

وباختصار شديد : لا يمكن الانتظار أو التوقع أي شيء حسن ومحمود جيد من عصابات سرقة ولصوصية ونهب وسلب إلى جانب عمالة وخيانة علنية وسافرة صريحة وحريصة في الوقت نفسه على ضمان مصالح الدول المجاورة وتفضيلها بالمطلق على مصالح العراق ..

بقدر ما كان ينبغي رمي كل هذه الطغمة السياسية المهيمنة على مقدرات الشعب العراقي إلى قمامة التاريخ كما هي ، مع كل ملحقاتها وكلاكليها وفروعها ودكاكينها وتنظيماتها المسلحة .

وقد كانت معالم هذه الحقيقة الكارثية تتضح وتبرز سنة بعد سنة ، طيلة السنوات 19 الكارثية والمدمرة ، بل أحيانا أن بعضا من هؤلاء الساسة المجرمين كانوا يصرحون علنا في الفضائيات تأكيدا لهذه الحقيقة المريرة .

*هامش ذات صلة :

POSTED ON 2022-10-12 BY SOTALIRAQ

تقرير أوروبي: النظام السياسي العراقي على حافة الانهيار لبلوغه «الشيخوخة»

أفاد تقرير أوروبي بأن النظام السياسي في العراق قد وصل إلى الشيخوخة وهو على حافة الانهيار، منوهاً إلى أن محاولات إصلاحه عقيمة، لافتاً إلى أن المواطنين ينتظرون تغييراً أما بانتفاضة شعبية أو انقلاب عسكري أو تدخل خارجي.

وذكر تقرير (مودرن دبلوماسي) الأوروبي ترجمته (المدى)، أن «العراق يعيش منذ عام 2003 تأثير الأزمات السياسية التي حجبت كل التوافق بين الكتل التي يتألف منها النظام السياسي».

وأضاف التقرير، أن «مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت انتقدت مساء الاثنين الماضي، الطبقة السياسية وفشلها في إدارة البلاد، خلال جلسة إحاطة بمجلس الأمن، مشيرة إلى أن الفساد ينخر في جميع مفاصل الدولة».

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