كييف تتعرّض لضربات جوية بـ«طائرات مسيرة إيرانية»

قال حاكم منطقة كييف على تطبيق “تليغرام” إن موقعا في منطقة العاصمة الأوكرانية تعرض لضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وقالت إدارة الإقليم إن “رجال الإنقاذ يعملون بالفعل في الموقع”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان وقوع الضربات الجوية في المنطقة، أو بُعدها عن كييف. وأوضح حاكم منطقة كييف، أوليكسي كوليبا، إنه بناء على معلومات أولية، فإن الضربات نفذتها “طائرات مسيرة إيرانية الصنع”.

وأبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز “شاهد-136” في الأسابيع الأخيرة. وتنفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما لم يعلق الكرملين. وكان عمدة مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا، أولكسندر سينكيفيتش، قال إن القوات الروسية قامت بقصف مكثف للمدينة ليل الأربعاء-الخميس. وأضاف سينكيفيتش أن القصف طال مبنى سكنيا من خمسة طوابق. وأوضح أن رجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث.

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