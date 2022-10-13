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مسرور بارزاني والقنصل الهولندي يبحثان سبل توسيع آفاق التعاون بين كوردستان وهولندا

مسرور بارزاني والقنصل الهولندي يبحثان سبل توسيع آفاق التعاون بين كوردستان وهولندا

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، القنصل العام الجديد للمملكة الهولندية لدى إقليم كوردستان ياكو بيريندز.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة القنصل العام الهولندي الجديد بمناسبة تسلّم عمله، وتمنى له النجاح في مهامه من أجل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا.

هذا وشكر القنصل العام الهولندي حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها، وأشاد بالإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيما فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد والاهتمام بالقطاع الزراعي والتحول الإلكتروني في مجال الخدمات الحكومية العامة، والإصلاحات القائمة في مفاصل وزارة البيشمركة.

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