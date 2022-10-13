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مع بدء العام الدراسي.. حقوق الإنسان تدعو لحل مشكلة الدوام الثنائي والثلاثي

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، اليوم الأربعاء، الى إنهاء مشكلة الدوام الثنائي والثلاثي في بعض المدارس.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (المدى): “نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات الى طلبتنا الأعزاء وكوادرهم التعليمية وذوي الطلبة، متمنين بداية عام دراسي حافل بالنجاح الباهر والتقدم وفي كافة المراحل الدراسية».

وشددت المفوضية على “الجهات المعنية بوزارة التربية والجهات المرتبطة بها، بضرورة الاهتمام بالجوانب التربوية بكافة أشكالها، والمتمثلة بحل مشكلة الدوام الثنائي والثلاثي وتوزيع الملاكات التدريسية، ومعالجة نقص الأبنية المدرسية والمناهج الدراسية وتوفير البيئة الملائمة لإنجاح العملية الدراسية».

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