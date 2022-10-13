نيجيرفان بارزاني: آمل أن تستجيب الحكومة المقبلة لمطالب المواطنين

أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن أمله في تعمل جميع الأطراف السياسية من أجل تشكيل حكومة تستجيب لمطالب المواطنين.

رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، هنأ في تغريدة اليوم الخميس (13 تشرين الأول 2022) عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق.

نيجيرفان بارزاني، قال في تغريدته إنه يأمل في أن “تتعاون جميع الأطراف من أجل مستقبل أفضل، وتشكيل حكومة تستجيب لمطالب المواطنين” وتكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.

وانتخب مجلس النواب العراقي اليوم الخميس (13 تشرين الأول 2022)، عبد اللطيف جمال رشيد، رئيساً للجمهورية، ليصبح الرئيس العاشر للجمهورية على مر تاريخ البلاد.

وجاء انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، عقب فرز نتائج التصويت على المنصب داخل مجلس النواب العراقي، في الجلسة المخصصة لذلك، والتي كانت مكتملة النصاب، وحضرها في الجولة الاولى 277 نائباً وفي الثانية 269 نائباً.

جرت المرحلة الاولى من التصويت، والتي أسفرت عن نيل عبد اللطيف رشيد 156 صوتا، مقابل 99 لبرهم صالح، و9 اصوات لريبوار اورحمان، وصوت واحد لكل من ثائر غانم، ومهدي محمد، ولؤي عبد الصاحب، في حين كانت 10 أوراق باطلة.

وفي الجولة الثانية، بلغ عدد المقترعين في التصويت، 269 صوتاً، حيث حصل المرشح عبد اللطيف رشيد على 162 صوتاً، مقابل 99 صوتاً لبرهم صالح، في حين كانت 8 أصوات باطلة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد دعا في اتصال مع رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد، إلى تسخير إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة، مؤكداً على مسؤوليته البالغة في الحفاظ على الحقوق الدستورية لجميع العراقيين، بضمنهم مواطنو إقليم كوردستان.

مسرور بارزاني، قال في تغريدة على تويتر، إنه تحدثتُ إلى لطيف رشيد لـ “تهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً لجمهورية العراق الاتحادي، والتأكيد على مسؤوليته بالغة الأهمية في الحفاظ على الحقوق الدستورية لجميع العراقيين، وبضمنهم مواطنو إقليم كوردستان”.

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