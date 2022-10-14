اقتصادي: الحكومة الجديدة امام فرصة ذهبية لتخفيض سعر صرف الدولار

أكد المختص بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي، ان الحكومة الجديدة، امام فرصة ذهبية لخفض سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية ورفع قيمة الدينار العراقي، لافتا الى ان كل الاجواء مهيأة لهذا الاجراء.

وقال الساعدي ان “العراق حقق وفرة مالية كبيرة بعد الارتفاع الكبير في اسعار النفط العالمية، الامر الذي رفع احتياطي البنك المركزي الى اكثر من 80 مليار دولار”.

واضاف ان “الزيادة الحاصلة في اسعار النفط والاحتياطيات النقدية، تمكن الحكومة الجديدة من خفض سعر صرف الدولار بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، حيث يعتبر ذلك من اول القرارات التي بالامكان ان تخدم بها الشعب”.

وبين ان “هناك ارضية ملائمة لجلب الاستثمارات الاجنبية لانشاء مصافي نفطية في المحافظات والعمل على تصدير المشتقات وبالتالي العودة للبلد بايرادات كبيرة، فضلا عن تحقيقها الاكتفاء الذاتي من المشتقات، وبالمحصلة فأن ماحققه ارتفاع سعر الصرف من ايرادات للحكومة بالامكان تحقيقه من خلال ابواب اخرى”. انتهى 25ن

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