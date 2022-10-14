Posted on by

الشيوعي العراقي: مؤتمر السبت سيعلن عن مشروع سياسي كبير

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الشيوعي العراقي: مؤتمر السبت سيعلن عن مشروع سياسي كبير fo @iraqicp‏'‏

قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ياسر السالم، إنّ مؤتمر قوى التغيير الديمقراطية، الذي سيعقد السبت، هو “مؤتمر نوعي، مهم جدا، يسعى إلى الكشف عن خارطة طريق بنظرة شاملة من أجل تغيير الأوضاع الحالية، ويكون بديلا لنظام المحاصصة الطائفية والخراب المستمر في البلاد”.

واضاف السالم في حديث لـ “طريق الشعب”، التي تصدر صباح يوم غد الخميس، أن “خارطة الطريق ستكون عبارة عن ورقة سياسية تحمل رؤية عميقة لمواجهة الأزمات التي تحاصر البلاد. وستطرح هذه الورقة معالجات آنية وجذرية هامة، تمثل وجهة نظر قوى التغيير التي تسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع”، مضيفا أن “المؤتمر هو للإعلان عن مشروع سياسي كبير، يكون بديلا للنظام السياسي التقليدي الذي بني على أساس المحاصصة وتقاسم السلطة وفق مقاسات طائفية أو قومية أو إثنية، علما أن الأحزاب المشاركة في هذا المشروع هي ثمانية حتى الآن، وهي كل من، الحزب الشيوعي العراقي، التيار الديمقراطي، البيت الوطني، حراك البيت العراقي، حركة تشرين الديمقراطية، تيار الوعد، حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية وحزب التجمع الجمهوري”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close