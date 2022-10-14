لم يكن الفنان العراقي – العالمي. ديار الاسدي .. فنانا عاديا او اسما يطرق ويغادر .. بل كانت رسوماته غريبة الاطوار ودقيقة في جمالها وتشكيلها الفني ,الذي يسترعي انتباه كل محبي فن الرسم , وهو يسير على خطى الفنان العراق العالمي [ فائق حسن ] الذي اذهل العالم برسوماته التي عبرت الحدود وانتشرت في جميع انحاء العالم .

فقد عشق الفنان فائق حسن الرسم بالفطرة، وبدأ حياته الفنية في البلاط الملكي في المرحلة الأخيرة من الدراسة الابتدائية حينما كان يذهب مع خاله البستاني إلى البلاط. شاهده الملك فيصل الأول مصادفة وهو يرسم مشهدا طبيعيا، فأعجب بموهبته ووعده أن يرسله إلى أوربا لدراسة الفن.

ورغم وفاة الملك فيصل الأول عام 1933، فقد نفذ خلفه الملك غازي الوصية بعد سنتين، وسافر الفنان فائق حسن إلى فرنسا، حيث جمع أغلب أعماله وعرضها على البروفسور روجيه فقبله بدون تردد. والشبه كبير بين الفنان العراقي العالمي , فائق حسن , والفنان العراقي العالمي , ديار الاسدي . وخاصة البداية الفنية , والانطلاق من الذات وخلق الابداع الذي استرعى انتباه اصحاب القرار .وسياتي اليوم الذي نرى فيه اليد تدفع بفنانا المبدع ديار الاسدي . الى مكانه الطبيعي , كفنان مبدع وعالمي اعتمد على موهبته وابداعه ومثابرته ليسترعي انتباه اهل الفن لاعماله الفنية الكبيرة والنادرة.