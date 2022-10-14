عباس طريم
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لم يكن الفنان العراقي – العالمي. ديار الاسدي .. فنانا عاديا او اسما يطرق ويغادر .. بل كانت رسوماته غريبة الاطوار ودقيقة في جمالها وتشكيلها الفني ,الذي يسترعي انتباه كل محبي فن الرسم , وهو يسير على خطى الفنان العراق العالمي [ فائق حسن ] الذي اذهل العالم برسوماته التي عبرت الحدود وانتشرت في جميع انحاء العالم .
فقد عشق الفنان فائق حسن الرسم بالفطرة، وبدأ حياته الفنية في البلاط الملكي في المرحلة الأخيرة من الدراسة الابتدائية حينما كان يذهب مع خاله البستاني إلى البلاط. شاهده الملك فيصل الأول مصادفة وهو يرسم مشهدا طبيعيا، فأعجب بموهبته ووعده أن يرسله إلى أوربا لدراسة الفن.
ورغم وفاة الملك فيصل الأول عام 1933، فقد نفذ خلفه الملك غازي الوصية بعد سنتين، وسافر الفنان فائق حسن إلى فرنسا، حيث جمع أغلب أعماله وعرضها على البروفسور روجيه فقبله بدون تردد. والشبه كبير بين الفنان العراقي العالمي , فائق حسن , والفنان العراقي العالمي , ديار الاسدي . وخاصة البداية الفنية , والانطلاق من الذات وخلق الابداع الذي استرعى انتباه اصحاب القرار .وسياتي اليوم الذي نرى فيه اليد تدفع بفنانا المبدع ديار الاسدي . الى مكانه الطبيعي , كفنان مبدع وعالمي اعتمد على موهبته وابداعه ومثابرته ليسترعي انتباه اهل الفن لاعماله الفنية الكبيرة والنادرة.
والفنان العراقي – العالمي . ديار الاسدي . كان ولا يزال
يدرب ويطور من نفسه ويبذل مجهودا شاقا للوصول إلي ما وصل إليه الآن , وقد حصل على تشجيع كبير من عائلته التي وقفت الى جانبه وساندته بكل الامكانيات وشجعته على الاستمرار والتحدي للوصول الى هدفه السامي وتجاوز كل المعوقات التي تقف في طريقه , ودفعت به الى الوقوف امام العواصف التي تقف حائلا امام الطموح والتمني للحصول على الاماني التي يرسمها الانسان في مخيلته , خاصة بعد ان شاهدت موهبته الفذة وعبقريته في فن الرسم وتيقنت من ان هذه الموهبة ستحقق مبتغاها وسيسلط عليها الضوء وستاخذ دورها في حمل الراية الفنية , وكذلك أصدقائه ومحبيه الذين التفوا حوله وتابعوا جميع اعماله الفنيه وشجعوه على الاستمرار والتحدي , وكانت السويشال ميديا هي الملجأ الأكبر في إظهار موهبته للنور ولقي [ الفنان ديار الاسدي ] إعجاب وإشادة كبيرة جدا من متابعيه الذين تجاوزوا االالاف , وهو لا يعرف سوى الرسم للتعبير عن ما بداخله من مشاعر او خيالات وافكار تتجسد في هيئة رسمة , وقد سيطر حب الرسم على كيانه , فبدأ ينمي هذه الموهبة التي انعم الله بها عليه ..وقد حضرت معرضا لرسوماته في ولاية اريزونا الامريكية . وكانت عائلته تستقبل الوافدين ومحبي رسومات الفنان ديار الاسدي , واحتشد الكثير في القاعة التي ضجت بالمعجبين .. وشاهدنا لوحة عجيبة من لوحاته اذهلت الجميع لجمالها ودقة عملها والظاهر ان الفنان ديار الاسدي وضع فيها كل عبقريته ومهارته لتكون تحفة تسر الناظرين .. ويبدو, ان هناك محاولات جادة لنقل اللوحة لتستقر في البيت الابيض .وهو انجاز فريد لم يحصل الا لكبار الفنانين في العالم .ان فناننا الرائع ديار الاسدي , يتمنى ان يفتتح معرضا في العراق [ وطنه الام ] ليشبع رغبته كمواطن عراقي يشعر بانتمائه لوطنه العراق , ولتعريف وزارة الثقافة العراقية بانجازاته العالمية ومسيرته الفنية التي تكللت بالنجاح . واظن الوزارة ترحب بفكرة افتتاح معرض للفنان ديار الاسدي , وتفتح الباب على مصراعيه لشاب ناضل وكافح ليثبت ذاته امام الجميع .
ان الابداع ليس له حدود , وان الاصرار للوصول الى الهدف , من شيم الرجال الذين يضعون النجاح نصب اعينهم ويبذلون الغالي والنفيس من اجل الحصول عليه .. والفنان ديار الاسدي , من هؤلاء الذين حفروا في الصخر للوصول الى اهدافهم النبيلة وتحقيق ما يصبون اليه .