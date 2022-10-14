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بارزاني يبدي دعمه للسوداني ويوجه رسالة

بارزاني يبدي دعمه للسوداني ويوجه رسالة

هنأ رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني،  الجمعة، محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وقال بارزاني في تغريدة: “هنأنا اليوم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف: “نبدي دعمنا التام لتشكيل حكومة شاملة تعمل من أجل تحقيق مصلحة العراقيين كافة، وتعزيز الثقة الحقيقية بين أربيل وبغداد“.

وتابع: “من واجب هذه الحكومة أن تدافع عن حقوق كل المكونات، وأن تؤدي مهمتها بروح الشراكة الحقيقية، وتستعيد ثقة الناس الذين يتطلعون إلى غد أفضل”.

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