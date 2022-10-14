برشلونة يقول إن الأبواب مفتوحة لميسي من أجل العودة إلى النادي

قال نائب الرئيس المالي في نادي برشلونة الإسباني، لكرة القدم، إدوارد روميو، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غادر كاتالونيا إلى باريس سان جرمان الفرنسي، عام 2021 بعد مسيرة استمرت 20 عاماً “هو إضافة لبرشلونة، والأبواب مشرّعة أمامه” للعودة.

وأضاف روميو، عندما سُئل عن إمكانية عودة أفضل لاعب في العالم سبع مرات، خلال عرض ميزانية 2022-2023 وإغلاق السنة السابقة، “قيل ذلك مرات عديدة، قال ذلك الرئيس (جوان لابورتا)، وقلت ذلك بنفسي، ليو ميسي، هو إضافة لبرشلونة، وأبواب النادي مشرّعة أمامه”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت عودة ابن الـ 35 عاماً، ممكنة من الناحية المالية لبرشلونة، أجاب بابتسامة “نعرف كيف نصنع المعجزات”.

وأردف “إنها مسألة تتعلق بالإدارة الرياضية، وإذا قررت الإدارة الرياضية ذلك، سنعمل من أجل هذا الهدف”.

وكان الرئيس لابورتا، ألمح في 29 يوليو، إلى أن برشلونة لن يتخلى عن فكرة رؤية ميسي يرتدي قميص النادي مرة أخرى في المستقبل، مشيراً إلى أنّ “وقت ميسي في برشلونة لم ينتهِ بالطريقة التي أردناها جميعاً، انتهى به الأمر إلى أن يكون مشروطاً لأسباب اقتصادية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط