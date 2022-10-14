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تعرف على مسيرة الفنانة الراحلة إيرين باباس بطلة فيلمي عمر المختار والرسالة

ولدت الفنانة اليونانية إيرين باباس، في قرية تشيليومودي بالقرب من كورينث، لكنها نشأت وترعرعت في أثينا، بدأت في دراسة الدراما في سن المراهقة، قدمت باباس أكثر من 70 فيلما في موطنها الأصلي اليونان وعلى الصعيد الدولي، وقدمت باباس  شخصية مبروكة في فيلم عمر المختار من إخراج مصطفى العقاد وشخصية هند بنت عتبة في النسخة الأجنبية من فيلم الرسالة.

حصدت إيرين خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز منها أفضل ممثلة في مهرجان برلين عام 1961 والأسد الذهبي فى مهرجان فينيسيا السينمائي

إلى جانب حياتها المهنية على الشاشة والمسرح، استخدمت باباس صوتها النموذجي لتسجيلات كمغنية إلى جانب اثنين من عمالقة الموسيقى في اليونان، الملحنان الراحلان ميكيس ثيودوراكيس وفانجيليس.

وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة اليونانية وفاتها، وفي بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت الوزارة عن باباس: “مهيبة، فخمة، ديناميكية، كانت تجسيدا للجمال اليوناني على شاشة السينما وعلى المسرح، نجمة عالمية أشعت كـ امرأة يونانية”.

تحرير: سرمد القيسي
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