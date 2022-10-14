زيباري يهنئ السوداني: مبروك عيني

هنأ القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، المكلف برئاسة الحكومة بطريقة مختلفة عن الاعراف السياسية.

وعلق زيباري على صفحة السوداني الرسمية حول منشور بشأن تشكيل الحكومة بالتهنئة “مبروك عيني على ثقة الرئيس ومجلس النواب على تكليفكم بهذه المهمة الصعبة، تمنياتنا لكم بالنجاح بتشكيل حكومة وحدة وطنية وخدمية”.

وكان المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني تعهد ، بتقديم كابينة وزارية قوية قادرة على تقديم الخدمات وتحقيق علاقات دولية متوازنة.

وقال السوداني في تغريدة على توتير انني” اتقدم بالشكر لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة”.

واضاف “‏أَعِدُ العراقيين أنْ أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأنْ تكون حكومةً قويةً وقادرةً على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقاتٍ دوليةٍ متوازنة”.

وتسلم محمد شياع السوداني كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.