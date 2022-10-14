طهران تخيّر أربيل بين التّوافق مع حلفائها في بغداد أو استمرار الضّغوط

فيما يتواصل الاستعصاء السياسي العراقي، حيث تشكل القوى السياسية الكردية عصباً رئيسياً في الحالة الراهنة، فإن مسارين سياسيين ضاغطين يحكمان خيارات القوى السياسية الكردية، وخصوصاً الحزبين الرئيسيين. واحد تقوده إيران والقوى المقربة منها، يطالب “الحزب الديموقراطي الكردستاني” بالتخلي عن “التحالف الثلاثي”، وآخر يقوده “الديموقراطي” نفسه، بإصراره على الاستمرار في تشكيل حكومة أغلبية سياسية “غير توافقية”.

فبعد إقرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا بعدم “مشروعية” ترشح القيادي في “الديموقراطي” هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، زار قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مرتين خلال أقل من أسبوع، وسرعان ما صدر عقب ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية قانون النفط والغاز، الذي كان برلمان إقليم كردستان قد أقره قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، ورفعت الحكومة المركزية العراقية دعوى قضائية ضده قبل عشرة أعوام.

على أن “أخطر” إشارات الضغط جاءت من خلال إعلان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق رصد عدد من الطائرات المسيرة الآتية من الحدود الشرقية، مشيراً إلى إسقاط واحدة منها كانت تتجه نحو أربيل.

مصدر سياسي كردي قال في حديث مع “النهار العربي” إن تلك الإشارات تعمل بتناغم في ما بينها، بتوجيه من الإرادة الإيرانية للملف العراقي، لافتاً إلى أن أطرافاً مقرّبة من المحور الإيراني صارت تردد بطريقة مفهومة بأن الخيار لوقف الضغوط على أنواعها هو إما التوافق مع قوى “الإطار التنسيقي”، المقربة من إيران، وتالياً ترك التحالف الثلاثي مع “التيار الصدري” و”تحالف السيادة”، أو استمرار مختلف هذه الضغوط حتى الوصول إلى لحظة الصدام.

مقابل ذلك، فإن “الديموقراطي الكردستاني”، وقوى سياسية كردية أخرى متحالفة معه لا تزال إلى حدٍ بعيد مصرّة على الاستمرار في التوافقات التي توصلت إليها مع طرفي “الثلاثي” الآخرَين. وكان ترشيح الحزب لوزير داخلية الإقليم ريبر أحمد مؤشراً إلى ذلك، حيث أعقبه اتصال هاتفي بين زعيم “الديموقراطي” مسعود بارزاني وزعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، توافق فيه الطرفان على عقد اجتماع قيادي لقوى التحالف. وأعلن الصدر في أكثر من موقف دفاعه عن حلفائه، مركّزاً بالتحديد على الطرف الكردي منهم، متوعداً “مستهدفيهم” من الأطراف العراقية الأخرى.

مخاوف كامنة

لكنّ عدداً من المراقبين الأكراد أعربوا خلال اليومين الماضيين عن مخاوفهم من إمكان انتهاء مرحلة المقاطعة بين الصدر ورئيس الوزراء السابق وزعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، بالذات بعدما تداول العديد من المصادر أنباء عن وجود وساطات داخلية بين الطرفين، يقودها زعماء عشائريون واجتماعيون ذوو ثقل ونفوذ على قيادات الكتلتين السياسيتين. هذا الأمر قد يخلّ بالطاقة التفاوضية الكردية، ويمكن أن يتسبب بتكرار تجربة تراجع “التيار الصدري” عن دعمه لمرشح “الديموقراطي”، كما حصل مع زيباري.

الكاتب والباحث كامران هفري شرح في حديث مع “النهار العربي” كيف أن حسابات الإقليم، أو القوة السياسية الرئيسية ضمنه على الأقل، تذهب لقراءة المشهد بمروحة أوسع مما هي فقط داخل العراق، لافتاً إلى أن إيران “ربما تدخل في مرحلة انتعاش سياسي واقتصادي إذا تمكنت من عقد توافقات ضمن المفاوضات النووية التي تُجريها راهناً مع القوى الدولية، وذلك سيزيد تماماً جموح تطلعاتها واستراتيجيتها داخل الإقليم الذي لا يستند في خياراته العراقية الى أي قوة إقليمية أو دولية، حيث إن هذه الأخيرة، وبالذات الولايات المتحدة، تتخذ راهناً موقفاً تراجعياً من كل الملفات الشرق أوسطية، ولا سيما مع وصول الأزمة الأوكرانية إلى شفير الحرب”.

ويضيف هفري أن “موقف الاتحاد الوطني الكردستاني، القوة السياسية الثانية حجماً داخل الإقليم، والمقربة نسبياً من إيران في الملف العراقي، أظهر قدرة إيران على اللعب حتى داخل إقليم كردستان. فالاتحاد لم يظهر حتى الآن قابلية للجنوح إلى أي حلول كردية توافقية، واستمر مصراً على الاحتفاظ بمنصب رئاسة الجمهورية ضمن “حصة” الحزب في السلطة المركزية، مع عدم الميل للقبول بالتخلي عن أي مواقع ومناصب أخرى داخل الإقليم، بما في ذلك المواقع الكردية في محافظة كركوك التي هي خارج سيطرة سلطة إقليم كردستان، على رغم فوز “الديموقراطي الكردستاني” بنسبة معقولة من الأصوات الكردية داخل تلك المحافظة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة”.

ويذكّر هفري بأن الاتحاد الوطني أشار خلال الاجتماعات المشتركة له مع “الديموقراطي” الى أن منصب رئاسة الجمهورية الذي يستحوذ عليه في السلطة المركزية، “هو مقابل احتفاظ غريمه بمنصب رئاسة الإقليم، الذي يحتفظ به “الديموقراطي الكردستاني” طوال السنوات التي شغل فيها الاتحاد منصب رئاسة الجمهورية”.

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