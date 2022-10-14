لقاء أستانا بين بوتين وتميم.. ماذا تريد الدوحة؟

أفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نقلا عن مصدر مطلع بأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حاول “نزع فتيل التوترات” بين الدوحة وموسكو، خلال اجتماع الزعيمين مؤخرا في كازاخستان.

وقال المصدر إنه تم إبلاغ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الاجتماع قبل عقده. وأضاف: “كان الهدف من الاجتماع بين أمير قطر والرئيس بوتين نزع فتيل التوترات بين روسيا وقطر، والتي تصاعدت في أعقاب عدة أحداث”.

في المقابل، استبعد المحلل السياسي القطري، صالح غريب، أن يكون هناك خلافا قطريا روسيا وقال إن سياسة الدوحة تتمثل بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وقال غريب لموقع “الحرة” إن العلاقات بين قطر وروسيا “ظلت متميزة” من جهة، كما هو الحال في علاقات الدوحة بواشنطن في الجهة الأخرى.

وأضاف: “لقاء أمير قطر بالرئيس بوتين جاء في ظل اجتماعات أستانا، وهناك ملفات عدة طرحت خلال اللقاء أبرزها الملف الاقتصادي وتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي القطري”.

وتقول شبكة “سي إن إن” نقلا عن المصدر الذي لم تفصح عن هويته بأن “التوترات ازدادت” مؤخرا بعد إجراء أمير قطر اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلنسكي.

وجاءت المكالمة الهاتفية بعد بيان انتقدت فيه قطر ضم روسيا الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى مشاركة الدوحة في اجتماع مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بألمانيا خلال أبريل الماضي، حسبما ذكر المصدر.

في 4 أكتوبر، أعلنت قطر “أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الحالية في الأزمة الروسية الأوكرانية المتعلقة بإعلان روسيا ضم أراضٍ أوكرانية”، وشددت على “ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، وانتهاج الحوار سبيلا لحل الأزمة”، في بيان لوزارة الخارجية.

“الحياد”

وفي البيان، أكدت الدوحة موقفها “الداعي إلى ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية”.

من ناحيته، يرى غريب أن موقف قطر كان واضحا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا: الحياد.

وتابع: “قطر وقفت في المنتصف بين أوكرانيا وروسيا .. وكانت تدعو الى الحوار وتغليب العقل لحل هذا الصراع”. وقال إن مسائل الخلافات تطرح “للاستهلاك الإعلامي”، لكننا نرى أن ما يدور في الغرف المغلقة هو العكس، وفق تعبيره.

كان الكرملين قال في بيان، إن الأمير تميم أبلغ بوتين خلال الاجتماع أن هناك فرصة لتقوية “العلاقات التاريخية” بين قطر وروسيا على المستوى السياسي وأن هناك “آفاقا” في التعاون في مجال الطاقة.

وقالت قطر إن الاجتماع ناقش الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على أسواق الطاقة، بالإضافة إلى تداعيات الصراع على الأمن الغذائي وكذلك الوضع في ليبيا وسوريا ومحادثات إيران النووية.

وجدد أمير قطر دعم دولته “لكافة الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي فوري لهذه الأزمة، وفي هذا السياق تؤكد دولة قطر على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية”، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وبينما ذكر مصدر لوكالة رويترز أن “قطر في حاجة لعلاقات ودية مع روسيا ودول أخرى في المنطقة” لمواصلة لعب دور الوسيط في النزاع، قالت مصدر شبكة “سي إن إن” الأميركية إن “قطر بحاجة إلى علاقات ودية مع روسيا وآخرين في المنطقة حتى تتمكن من الاستمرار في مختلف ملفات الوساطة والدبلوماسية”.

وفي بيان بتاريخ 4 أكتوبر الحالي، جددت قطر استعدادها “الكامل للمساهمة في أي جهد دولي وإقليمي” يرمي إلى إيجاد حل سلمي فوري للصراع في أوكرانيا، كما أكدت حرصها على “إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية”.

ويعلق غريب بقوله: “في المجمل ظلت العلاقات (بين قطر وروسيا) قائمة حتى في الملفات الدولية مثل سوريا وغيرها”، مدللا على وساطة الدوحة لبحث ملف الأزمة السورية بمشاركة روسيا وتركيا.