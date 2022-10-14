مؤكدةً بأن كافة ملفات فساد حكومة تصريف الأعمال ستفتح.. عالية نصيف تطالب بمنع وزير النقل من السفر 

طالبت النائبة عالية نصيف بمنع وزير النقل ناصر الشبلي من السفر بعد ثبوت عدم امتلاكه أي مؤهل دراسي إضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري التي تخص هذا الوزير، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم فتح كافة ملفات فساد (حكومة الخمط) وبعض المقربين من شخصيات مهمة بناءً على المعلومات والادلة المتوفرة حول حجم المال المنهوب، وتدقيق كافة المشاريع وإلغاء تعيينات حكومة تصريف الاعمال وحسب قرار المحكمة الاتحادية.

وقالت في بيان اليوم :” نطالب الجهات المختصة بإصدار قرار بمنع وزير النقل الحالي ناصر حسين الشبلي من السفر، بعد ثبوت عدم امتلاكه أي مؤهل دراسي فضلا عن قضايا الفساد المالي والإداري وهدر المال العام مع جملة من المخالفات القانونية التي تخص عمل هذا الوزير “.

وبينت أنه :” سيتم فتح كافة ملفات فساد (حكومة الخمط) وصفقات السماسرة وبعض المقربين من شخصيات مهمة في حكومة تصريف الأعمال بناءً على المعلومات والأدلة المتوفرة حول حجم المال المنهوب والذي وصل الى أرقام فلكية تقدر بالمليارات، وسنعرض على الشعب العراقي سلسلة فضائح ليعرفوا كيف تم نهب المال العام ” ، مشددة على ” أن انتهاء عمر حكومة تصريف الأعمال لا يعني طي ملفات الفساد والتغاضي عن السراق بل إن البرلمان بجميع لجانه واعضائه مصمم على فتح جميع عقود وملفات ومشاريع الوزارات التي يشوبها الفساد وملاحقة المتورطين بهدر المال العام، وخلال الأيام القادمة ستجري محاكمة أسماء مهمة “.

واكدت نصيف انها سلّمت الوثائق والأدلة التي تدين الوزير الى الجهات الرقابية والقضائية عملاً بالدور الرقابي الذي يعتبر في صلب صلاحيات مجلس النواب العراقي “.

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