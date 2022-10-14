محافظ البصرة يصدر امرا اداريا يتعلق بالعقود (وثيقة)

اصدر محافظ البصرة اسعد العيداني أمرا اداريا يتعلق بابرام العقود مع العاملين وفق القرار ( ٣١٥) لسنة ٢٠١٩ ، اعتباراً من تاريخ التشغيل ويخول مدراء الدوائر بتوقيع وتجديد العقود.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط