ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم في تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو الجمعة ارتفاع عدد ضحايا انفجار في منجم للفحم في منطقة بارتين على البحر الأسود، إلى 14 وفاة على الأقل.

وأكد أنه لا يزال 49 عاملا محاصرين على عمق يتراوح بين 300 إلى 350 مترا تحت الأرض، في المنجم الذي يقع في بلدة أماسرا شمالي تركيا.

وأضاف أن عمال الإنقاذ يحاولون الوصول للعمال المحاصرين.