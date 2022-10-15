التركمان يطالبون بإنصافهم في التشكيلة الحكومية الجديدة

كركوك

طالب السياسي التركماني نجاة حسين، السبت، بإنصاف المكون التركماني في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وقال حسين في حديث إنه “يجب إنصاف المكون التركماني من قبل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني”.

وأضاف أن “استحقاقنا على الأقل وزارتين، أو وزارة ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، باعتبارنا القومية الثالثة في البلد، وتعرضنا للظلم والتهميش طوال الحكومات السابقة”.

وأشار إلى أن “تحركات رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني هي خطوات مميزة وتعبر عن إرادة وطنية حقيقية لتجاوز الأزمة الحالية”.

وكلف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، فيما بدأ الأخير مباحثاته مع القوى السياسية تمهيدا للإعلان عن تشكيلته الوزارية.انتهى 25 ع

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