الثرثرة عن التهميش أصبحت سخيفة

احمد كاظم

ثرثرة الرئاسات الثلاث و شبكاتها و بقية السياسيين عن التهميش أصبحت سخيفة و للأسف شارك فيها رئيس الوزراء المكلف و هو من محافظة ميسان المهمشة.

المهمشون في العراق خاصة اقتصاديا هم اهل الوسط و الجنوب مع ان نفطهم هو ميزانية الدولة و يشفطه الاخرون داخل العراق و بعض دول الجوار بفضل الساسة الفاسدين من الوسط و الجنوب.

اهل البصرة مصدر النفط يشربون الماء الخابط الملوث من التانكرات بينما الاخرون يشربون الماء الصافي المعقم بالإضافة الى العصائر.

اهل الوسط و الجنوب مدارسهم مهدمة او على الأرصفة والطرق بينما مدارس الاخرين عامرة و نظيفة.

اهل الوسط و الجنوب شوارعهم (طسّات) تتصادم فيها السيارات يوميا بينما شوارع الاخرين واسعة مبلطة.

اهل الوسط و الجنوب تخنقهم غازات حقول النفط الذي يشفطه الاخرون بينما الاخرون يستنشقون النسيم العليل.

ما ذكر جزء يسير من تهميش اهل الوسط و الجنوب سببه ساسة الوسط و الجنوب الفاسدون و للأسف رئيس الوزراء المكلف ابن محافظة ميسان المهمشة وعد الاخرين (بعدم التهميش).

ما هو الحل؟

يا اهل الوسط و الجنوب المهمشين الحل الأمثل لتنعموا بنفطكم هو اقليم ثم دولة الوسط الجنوب لان العراق مقسم قوميا و مذهبيا.

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