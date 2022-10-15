الحصص السنية تشعل الصراع وقيادات تتجه الى المقايضة

كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن وجود خلاف سني كبير بشأن وزارتي الدفاع والتجارة، مبينا ان العزم يطالب بالوزارتين في وقت يستقتل تحالف السيادة لابقاء الوزارتين بحوزته.

وقال المصدر في تصريح ، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يسعى لتسمية قيادي عسكري من الانبار لتولي مهام وزارة الدفاع بمباركة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في وقت يستعد العزم الى طرح شحصية عسكرية من الموصل لتولي الوزارة”.

واضاف ان “القوى السنية سترسل مجموعة الاسماء الى المكلف بتسمية رئيس الحكومة من اجل بيان موقفه قبل الشروع بمفاوضات مقايضة الوزارات داخل المكون السني”.

واشار المصدر الى ان “الصراع الثاني حول وزارة التجارة حيث يصر الخنجر على تولي نائب سابق الانبار لتولي مهمة ادارة الوزارة الان القيادي في عزم احمد الجبوري ابو مازن يصر على ترشح للمنصب بدعم من تحالف”. انتهى/25د

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