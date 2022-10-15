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العراق الخامس عربيا بتطبيق احدث برنامج تعليمي في العالم

باشرت روضة سليمة النموذجية بتطبيق برنامج ( القائد بداخلي ) وهي أول روضة في العراق تطبّق البرنامج .

وقالت فرح الخفاجي مديرة الروضة ” اليوم هو يوم مميز ومشهود في تاريخ رياض الأطفال في العراق جميعا , وسيسّجل هذا اليوم كأول يوم وأول روضة في العراق تطبّق برنامج القائد بداخلي ” .

وأضافت ” برنامج القائد بداخلي سيغّير مفهوم التعليم في العراق ويجعل من أطفالنا اسوة لاطفال الدول المتقدمة في مجال التعليم والتأهيل والبناء الشخصي ” .

وأكدت بأن ” برنامج القائد بداخلي يمتد لمدة سبعة أشهر وهو أحدث برنامج في العالم لصناعة القادة وبناء شخصية الانسان ” .

وتابعت قائلة ” برنامج القائد بداخلي يطبّق في 5000 مؤسسة تعليمة حول العام , وفي الوطن العربي يطبّق في أربعة دول فقط هي لبنان والامارات ومصر والسعودية , واليوم اصبح العراق الدولة الخامسة من خلال تطبيق روضة سليمة النموذجية للبرنامج ” .

يذكر ان روضة سليمة النموذجية تتخذ من محافظة النجف مقرا لها .

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