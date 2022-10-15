المسلمون أعداء الإسلام!!

حوادث التاريخ المتنوعة القاسم المشترك فيها , أن المسلمين أعداء المسلمين , وقتلَ المسلمون من المسلمين ما لم يقتله منهم أي عدو لهم.

فمنذ الأيام الأولى بعد وفاة نبيهم , إنطلقت الصراعات ونشاطات سفك الدماء وإستباحة الحرمات بينهم.

سمّي ما جرى ما شئت , وبرره كما ترغب , لكنك لن تستطيع إخفاء حقيقة أن المسلمين من أشد أعداء المسلمين , فالعداء الداخلي بين المسلمين متوارث , ومتكرر عبر فترات التاريخ بأسرها , ولا توجد دولة منذ إنطلاق الإسلام وحتى اليوم , لم تسفك دماء المسلمين وتنتهك حرماتهم , وتدّعي بأنها تحكم بإسم الدين.

ولا يمكن تبرئة دولة الخلفاء الراشدين , أو الدولة الأموية والعباسية والعثمانية , والعديد من الدول الأخرى , التي نشأت بإسم الإسلام , فما أكثر عدوانها على المسلمين.

وتجدنا اليوم نعيش ذات الحالة العدوانية , التي يشنها أدعياء الإسلام بطوائفهم ومذاهبهم ومشاربهم وعقائدهم ودولهم على المسلمين , وأعداؤهم الحقيقيون يتفرجون , ويمدونهم بالسلاح والأموال والتسويق الإعلامي , اللازم لإدامة مسيرة الدمار والقضاء على الهدف المطلوب بعناصره.

فالمسلم بسلوكه عدو المسلم , وأخو عدوه , ويتكاتف مع عدو المسلمين للنيل منهم , والبقاء في الكرسي الأثيم إلى حين.

أنظروا ما يجري في العديد من بلدان الأمة , إنها رايات دين ضد الدين , وأقوال دين وأفعال شيطان رجيم!!

فهل يختلف ما يحصل اليوم عمّا جرى للمسلمين في بلاد الأندلس ذات حين؟!!

وكأنه إنتحار أمّة بدين!!

د-صادق السامرائي

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