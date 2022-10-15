رحيل برونو لاتور، فيلسوف البيئة والعلوم

د زهير الخويلدي

“نحن في حالة حرب كوكبية!”

توفي الفيلسوف وعالم الاجتماع الشهير برونو لاتور، بين عشية وضحاها، من السبت8 إلى الأحد 9، أكتوبر عن عمر يناهز 75 عامًا. يعتبر أحد أعظم المفكرين المعاصرين، وكان هذا العقل الفضولي لكل شيء أحد رموز الفكر الإيكولوجي، بعد أن اقترح “أنثروبولوجيا الحديثين”. مبنى هوسمانيان في قلب الحي اللاتيني. المحلات السياحية أبعد قليلاً، والشارع هادئ، وكأنك في المقاطعات. الفيلسوف الفرنسي الأكثر نفوذاً في العالم، مفجر الأساطير الحديثة والمفكر في أزمة المناخ، يعيش هنا في الطابق الثالث. الشقة كبيرة ومظلمة قليلاً وذات سقف مرتفع وكأنها مجمدة في الوقت المناسب. ورثه سيد المكان عن جده، مدير معهد دراسات، الذي عاش بالفعل هناك قبل الحرب. يوضح بابتسامة مضحكة: “بالطبع، لم يكن بإمكاني العيش هنا براتب أستاذ”. يرتدي برونو لاتور صدرية وسراويل مخملية، ويمتلك جانبًا “فرنسيًا قديمًا” يحب المبالغة فيه. بعد كل شيء، أحد كتبه الرئيسية بعنوان “لم نكن معاصرين أبدًا”.

يعرف الفيلسوف وعالم الأنثروبولوجيا وعالم الاجتماع العلمي برونو لاتور نفسه بأنه أحد البراغماتيين الفرنسيين النادرة. يحتفل به في الخارج، غير معروف جيدًا في فرنسا، الشخص الذي قام بتسييس العلوم يحب أن يفصل بين الحقيقة والباطل ، ويهتم بنفس القدر بالقانون والأخلاق والسياسة ، في كل تلك الأماكن التي توجد فيها الحقيقة. في الخارج، عندما تسأل مفكرًا مشهورًا ما هي الأسماء التي يتذكرها من الفكر الفرنسي، فهو واحد من أربعة أو خمسة أسماء يتم الاستشهاد بها في أغلب الأحيان. كما أنه يجمع ألقاب الأطباء الفخريين وجوائز لعمله. برونو لاتور ، للأسف! ليس نفس الهالة في فرنسا. بالكاد نقرأه ونعلق عليه بنفس القدر، لكن هذا البورغندي، المولود في بون عام 1947 ، من عائلة تجار النبيذ المشهورين لويس لاتور ، ليس هامشيًا بأي حال من الأحوال. دكتور في الفلسفة، كان له دائمًا مكان في المؤسسة الجامعية، أولاً في المعهد الوطني للفنون والحرف ، ثم في مدرسة المناجم في باريس ؛ أخيرًا ، منذ عام 2007 ، في علم سياسة، حيث يشغل المنصب المركزي للمدير العلمي ، المسؤول عن التفكير في التوجهات طويلة المدى للمدرسة وإدارة الباحثين فيها البالغ عددهم 200 باحث. قام بتأليف خمسة عشر كتابًا، وقد بنى سمعة طيبة في علم اجتماع العلوم، ولكن أيضًا في ما بعده. لأن عمله يتناول التفكير في العلوم والتكنولوجيا بقدر ما يتناول الأنثروبولوجيا والفلسفة السياسية. قد يكون هذا هو سبب سريتها. على الرغم من أنه ليس محكمًا ولا بلغة لغوية، إلا أن عمله بدا لفترة طويلة مقسمة، بينما يظهر تماسكه بمرور الوقت. لا يحب برونو لاتور أيضًا أكثر من التخلص من تصنيفاتنا والأفكار الجاهزة الأخرى، والتي تربك ، بل وتسبب في فضح ، أكثر من واحدة! إنه السائل الدؤوب الذي ينشط رؤيتنا للعلم والمجتمع والسياسة والعلاقات بين الشعوب لتجديدها. من قال أن الفكر الفرنسي مات؟ لعدة سنوات ، كانت الحياة الفكرية في حالة اضطراب. ظهرت مواضيع جديدة – المناخ ، والحيوانات ، والفيروسات ، والشبكات الرقمية ، وزاد، يحملها جيل جديد مرجع مشترك هو هذا الشخص النبيل ذو سحر المدرسة القديمة: برونو لاتور ، 73 عامًا ، عالم اجتماع ، عالم إثنولوجي ، فيلسوف العلوم. تمت ترجمته إلى ثلاثين لغة بما في ذلك الماندرين ، وتم تصنيفه في عام 2007 من بين أكثر عشرة باحثين استشهدًا في العالم في العلوم الإنسانية. هذا الفيلسوف الأيقوني ، المعروف في جميع أنحاء العالم ، قد بحث طوال حياته في الطرق التي يحاول الرجال من خلالها توضيح الحقائق. إنه أيضًا مفكر أصيل وقوي في علم البيئة ، والذي غالبًا ما استغرق وقتًا لفضح فكره. لا يحب برونو لاتور أيضًا أكثر من التخلص من تصنيفاتنا والأفكار الجاهزة الأخرى ، والتي تربك ، بل وتسبب في فضح ، أكثر من واحدة! إنه السائل الدؤوب الذي ينشط رؤيتنا للعلم والمجتمع والسياسة ويبحث في طبيعة العلاقات بين الشعوب لتجديدها. لقد كان الفيلسوف برونو لاتور، أحد رواد الفكر البيئي وتحليل الممارسات العلمية، أحد أكثر الباحثين الفرنسيين تأثيرًا في العالم. كان برونو لاتور “من أوائل المؤلفين الذين اقتنعوا بضرورة تنظيم الحوار الديمقراطي وتنظيمه بين المثقفين من جميع التخصصات.” بسبب هذا التقاطع في طريقة مقاربة العلوم، من الصعب لصق ملصق على عمل برونو لاتور. بدلاً من الاختيار بين الفلسفة وعلم الاجتماع، كان المفكر قبل كل شيء “عالمًا أنثروبولوجيًا، لأنه من خلال الأنثروبولوجيا أدار شكلاً من أشكال التحول من الفلسفة إلى العلوم الاجتماعية ومثل بيير بورديو، حافظ على علاقة وثيقة مع الفلسفة حتى نهاية حياته. لكن لماذا احتسبه الكثير من المؤرخين والنقاد والشراح من أهم المساهمين في قيام الفكر البيئي المعاصر؟ وبأي معنى تم اعتباره واحد من المؤثرين في السياسة المعاصرة من خلال تحليلاته ومواقفه ومشاركته في الفضاء العمومي؟

كان برونو لاتور “واحدًا من كبار المفكرين فيما يسمى بدراسات العلوم وأولئك الذين أعطوا دفعة لطريقة تفكير في العلم تختلف عن التاريخ العلمي التقليدي”. أراد الخروج من تاريخ العلم الذي سيكون تقنيًا بحتًا. “لقد أراد إلغاء دائرة العلم” و “هدفه الرئيسي هو وضع العلوم في الديمقراطية، لفهم العلاقة الحميمة والأساسية بين العلم والسياسة، عمل برونو لاتور كمنظر في العلوم الاجتماعية: كل ما يهمه”. من مؤسسي الفكر البيئي ومفكر “التفاعلات”، يتحدث لاتور عن “التغيير الإيكولوجي والتغير الحضاري. إنه الشخص الذي أوضح ببساطة وبشكل جذري أننا نشهد تغييرًا” في علاقتنا بالطبيعة والبيئات الطبيعية. “إنه أحد مؤسسي الفكر الإيكولوجي”، لكن “نقده للاقتصاد راديكالي بنفس القدر. نحن نأخذ هذا الأخير في الاعتبار بقدر فكرة” الطفرة البيئية “التي دافع عنها لاتور. عين على جميع العلوم، بدءًا من علم الاجتماع، الذي أراد أن يكون علميًا وموضوعيًا قدر الإمكان. في وقت العمل كمدرس شاب، ذهب برونو لاتور إلى كوت ديفوار وتبنى نظرة نقدية حادة على العلاقة بين السكان الغربيون والإيفواريون. سيحتفظ، في بحثه، بعادة إعطاء أهمية كبيرة “للتفاعلات”، “وهي كلمة لاتورية قبل كل شيء مهما كانت البيئة التي كان في طور دراستها.” دراسة “. يعمل بشكل خاص على هذا الوضع الاستعماري الجديد السائد في كوت ديفوار. وقد صُدم بشدة من العنصرية التي يواجهها. لقد حرص على مناخ من التناسق في العلاقة مع أولئك الذين يدرسون في منصبه كعالم أنثروبولوجي. في هذا السياق كان قد صرح بأن “ما نأخذه لفلسفة العلم هو فلسفة سياسية، أي توزيع معين بين ما سنناقشه وما لن نناقشه” وأضاف بأنني أبدأ بالفلسفة ، وأنهي بها ، وفي ما بينهما ، سأستمر في القيام بذلك على نحو خبيث ، ولكن باستخدام أساليب العلوم الاجتماعية ، ولا سيما المنهج الإثنوغرافي – وفي مجالات متنوعة للغاية. ولائي التأديبي هو لعلم اجتماع العلوم، لدراسات العلوم ، لكن جوهر اهتمامي يبقى الفلسفة وجزءها الأكثر إثارة للاهتمام ، الميتافيزيقيا. لكن اذا برونو لاتور كان يعرف نفسه بأنه الفيلسوف وعالم الأنثروبولوجيا وعالم الاجتماع العلمي وأحد البراغماتيين الفرنسيين النادرين الذين يهتم بالحق والحقيقة فماذا كان يقصد بقوله “أنا أؤمن بفلسفة تجريبية”؟

الكتب والمؤلفات

الحياة المعملية: البناء الاجتماعي للحقائق العلمية، 1979

الميكروبات. الحرب والسلام، 1984

معركة ضد الميكروبات ، 1985

تطبيق العلم، سلسلة أنثروبولوجيا العلوم والتكنولوجيا، 1989

العلم كماهو معمول به، مختارات من علم اجتماع العلوم، 1991

لم نكن معاصرين ابدا، مقال عن الأنثروبولوجيا المتماثلة ،1991

أراميس أو حب التقنيات ، 1992

توضيحات. خمس مقابلات مع برونو لاتور ،1992

مفتاح برلين ودروس أخرى من عاشق للعلوم ،1993

من عصور ما قبل التاريخ إلى الصواريخ الباليستية. الذكاء الاجتماعي للتقنيات ،1994

مهنة الباحث. منظر لعالم أنثروبولوجيا ،1994

دروس قصيرة في علم اجتماع العلوم ،1996

سياسة الطبيعة. كيفية إدخال العلم إلى الديمقراطية ،1999

عذابات الخطاب الديني، “معوقات التفكير في الدوائر”، 2002

مصنع القانون. إثنوغرافيا مجلس الدولة ،2002

عالم متعدد ولكنه مشترك ، العالم قيد التقدم.2003

إعادة تجميع الاجتماعي، 2005

أجواء السياسة. حوار من أجل عالم مشترك، 2006

علم اجتماع الترجمة: النصوص التأسيسية ،2006

حوار الثقافات ،2006

الاقتصاد، علم الاهتمامات العاطفية. مقدمة في الأنثروبولوجيا الاقتصادية، 2008

تقديم الجمهور الشبح ، 2008

“أنماط الوجود المختلفة”، 2009

ستة رسائل في العلوم الإنسانية العلمية ،2010

مسح لأنماط الوجود: أنثروبولوجيا الحديث، 2012

مواجهة الطبيعة: ثمانية مؤتمرات حول النظام المناخي الجديد ،2015

أين تهبط؟ كيف يوجه المرء نفسه في السياسة؟ ،2017

تخيل إشارات الحاجز ضد العودة إلى إنتاج ما قبل الأزمة / نحن لا نعيش على نفس الكوكب -2020

اين أنا؟ : دروس الحجر الصحي لاستخدام الأرض ،2021

مذكرة حول الطبقة البيئية الجديدة ،2022

كاتب فلسفي

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