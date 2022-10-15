عصمت شاهين دوسكي | العراق

عادت ذكرى ظمأ الغياب

ولم تعد للروح الاطياب

فأرى جنانك حية هناك

أرى حولك الناس أحباب

ما زالت الحروب هنا تترا

بين فساد وفوضى وخراب

إن صحونا لحظة للحياة

لم نجد الأهل والأصحاب

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إذا غفونا تراءت خيل المباح

ساكنة وزادت بظلها جراح

لم تجد من يهواها عشقاً

فراحت ترعى رمقاً بلا راح

كيف يهواها من تَمَسك بالتاج

ترك القلوب ظمأ صداح ؟

إن كان غيابك عقماً

رد للأجسام الأرواح

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ليجيء طوفان نوح يملأ

الأرض ماء ويغسل الدماء

يعصر الأشرار ويحجب شرهم

عن قلوب ناس ضعفاء

فقد لجت أسباب الشر

فلا حكم عادل ولا علم علماء

وجدنا الآفات تكبر كلما

زاحت عن وجوهها الغطاء

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غيابك ظمأ وفينا غضب

يأبى القلب يميل وإن قلب

وإن أبصرت ضعفنا هوناً

أيدينا مغلولة تكشف السبب

وإذا نزل البلاء هوت

محاسن الركب مع الموكب

فلا صاحب يمشي للرجاء

ولا ألوم صاحب للهول تعجب

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نعم عاد ظمأ الغياب

فلا راحة بل صدى عذاب

كل شاعر يشتهي لذة

وطيب ذكر بين الألقاب

يحمل الهدايا لغادة حسناء

من ورود وعطر وثياب

لكني يا سيدتي مجرد في العراء

كسنبلة تنتظر رياح وسحاب

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