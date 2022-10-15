عمار عصام

برع في الفلسفة فلقب بفيلسوف العراقيين. ابدع في علم الحركة فلقب ابو علم الحركة. واتقن الطب النفسي والمداوة. يهودي اختلف في اسلامه. احب الناس علمه وكرهوا شخصه. داوى الناس في عصره من كل العلل. وعجز عن مداواة نفسه. ابن ملك البغدادي وحيد زمانه. في القرن الثاني عشر الميلادي كانت شمس العلم والمعرفة ساطعة في العراق. وتميزت بغداد بانها منبع للعلوم والفلسفة والطب. ومن ابرز علماء ذلك العصر عرف ابو الحسن سعيد بن هبة الله. الذي برع في العلوم الحكمية والطب وكان دائم الوجود خارج منزله فتى يسترق الاستماع لعرومه. ينهل من علمه دون ان يعلم. انه ابو البركات ابن ملك البلدي. الذي كان محبا لابي الحسن وعلمه. لانه يهودي حرم من حضور مجلسه. اذ كان ابو الحسن يحظر ذلك على يهود بغداد. حتى جاء يوم اثبت ابن ملكة لابي الحسن نباغته وحبه للعلم والمعرفة. ليغير ابو الحسن موقفه ويضمه الى مجلسه بل ويقربه منه. وليصبح هذا الفتى اليهودي فيما بعد من اعظم العلماء بتاريخ العراق. فيلسوف العراقيين. ابو البركات ابن ملكل بلدي البغدادي. عالم عراقي مولود عام الف وسبعة وسبعين بضيعة البلد بمدينة الموصل العراقية. سماه اهله ناثني للعبري عند ولادته. وقد نشأ في اسرة يهودية متعصبة وشب على حب العلم والمعرفة ومجالسة العلماء. وفور انضمامه لمجلس ابي الحسن اثبت براعته ونباغته واتقن الطب في سن صغيرة. وابدع في مناقشة القضايا الفلسفية. لينتشر صيته في الاصقاع ويصل قصور الخلفاء والملوك. ويتقرب منه طلاب العلم للنيل من علومه ومعارفه. وبينما اكد مؤرخون كثيرون مثل البستاني وابن ابي اصيبعة اسلام ابن ملكى. البعض هذا القول وقالوا انه اظهر الاسلام خوفا. لكنه ابطن في قلبه دينه الاول. المعتبر كنز ابن ملكى. مع مرور الايام شهدت بغداد تناقص في عدد العلماء وطلبة العلم. فلجأ العلماء الى تدوين علومهم ومعارفهم خوفا عليها من الانقراض والنسيان. وكان من بينهم ابن ملكى الذي كتب اشهر كتبه واهمها المعتبر فى حكمة. الذي عده العلماء موسوعة في العلم المنطقي والطبيعي والالهي. ولقبه المؤرخون على اثره بفيلسوف العراقيين. اذ وضع ابن ملكة فيه عصارة فلسفته وعلومه ومع انتشار الاوبئة في القرن الثاني عشر كان لابن ملكة الفضل الكبير في القضاء على تلك الاوبئة وايجاد علاجات عجز عن ايجادها علماء واطباء عصره. ولم يكن نبوغه في العلم العضوي فقط. بل برع كثيرا في الطب النفسي بطرق علاجية فريدة ادهشت الجميع. كما وضع الكثير من المؤلفات التي تحسب له في مجال الطب مثل كتاب النفس. ورسالة في العقل وماهيته واختصار التشريح من كلام ولم تقتصر علومه على الفلسفة والطب بل ابدع في علم الحركة وترك فيه بصمة لا تنسى. فكان من اوائل من تعمقوا في القانون الثاني للحركة. في علم الميكانيك كذلك. احب علمه وكرهوه. رغم علمه وبراعته ونبوغه. امور كثيرة اخذت على ابن ملكى ودفعت كثيرين للسخط علي. منها شبهات ابطانه لليهودية وان اسلامه لم يكن الا ادعاء. ويستدل اصحاب هذا الرأي بقصيدة عبرية مدحه بها الشاعر اليهودي اسحاق بن ابراهيم بن عزرة. كذلك استدلوا بتفسير ابن ملكة لسفر الجامعة اليهودي بالعربية. ايضا مما ضاعف معارضيه ومبغضيه مداواته لاحد سلاطين السلاجقة وتقربه منهم. كذلك مما عابه عليه الناس كثيرا تكبره الناس وترفعه عنهم. في تجسيد واضح لعبارة الطبيب يموت عليلا عجز ابن ملكى الذي داوى اعقد الاوبئة واخطرها عن مداواة علة اصابته واستعصى جسمه على تحملها. ففقد سمعه على اثرها وانتشر في جسده الجذام. ليتوفى عام الف ومئة واثنين وخمسين عن عمر ناهز ثمانين عاما. وكان قد اوصى ان يكتب على قبره. هذا قبر اوحد الزمان ذي العبر صاحب المعتبر. لينتهي بذلك عصر فيلسوف العراق الاوحد. تاركا ارثا فكريا وعلميا عظيما.

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