قصيد شعر ..للورد عبق التذكر والحنين

للورد عبق التذكر والحنين

عبق ريعانها السنين

عبق الوصل من غير انين

عبق الاحباب وعبق الأشجار

وعبق اللحن والصوت والاراجيح

وعبق اللون وعبق الأفنان الضاحكه

وعبق النهر وماء الغيث والسواقي

وعبق الخطوات تشق المديات

بلا حسرة وبلا وجع وغفله

الشمس ترسل كتبها دفاتر

بين ايادي الأولاد والصبيه

القمر ينير شموع الشرفات

الطرقات تمتد في النعاس

تمتد في الاحلام

بلا نهايه الا من عبق الورود

على محطات النسيان

الكلمات تتدحرج بين الاوديه

تغازل العشب والندئ

الاوراق اقلام المسارات البعيده

بقلمي عدنان قحطان كاظم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط