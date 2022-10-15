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قصيد شعر ..للورد عبق التذكر والحنين

للورد عبق التذكر والحنينعبق ريعانها السنينعبق الوصل من غير انينعبق الاحباب وعبق الأشجاروعبق اللحن والصوت والاراجيحوعبق اللون وعبق الأفنان الضاحكهوعبق النهر وماء الغيث والسواقيوعبق الخطوات تشق المدياتبلا حسرة وبلا وجع وغفلهالشمس ترسل كتبها دفاتربين ايادي الأولاد والصبيهالقمر ينير شموع الشرفاتالطرقات تمتد في النعاستمتد في الاحلامبلا نهايه الا من عبق الورودعلى محطات النسيانالكلمات تتدحرج بين الاوديهتغازل العشب والندئالاوراق اقلام المسارات البعيده

بقلمي عدنان قحطان كاظم

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