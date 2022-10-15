محاضرة ” الطاقة النظيفة والمتجددة”

و كتاب ” الجندر والتنوع الثقافي

يوم الأحد الموافق 25-9-2022 وعلى قاعة منظمة ” ستارز”، في منطقة ” كارامار” ، وبحضور نوعي متنوع من مختلف الجاليات العربية ، نظم “الملتقى الاكاديمي” جلسة نوعية تضمنت محاضرة عن ” الطاقة النظيفة “ للدكتور جمال رزق الأستاذ في جامعة غرب سيدني، الذي قدمه وادار ندوته الدكتور عماد برو ، تلاها عرض ومناقشة كتاب ” الجندر والتنوع الثقافي” في دراسة عن دور المرأة للبروفسور معن العمر أستاذ علم الاجتماع الذي قدمته وادارة ندوته الدكتورة ميشيل القصراني .وقد قام الزميل د .رامي الصابري بعرافة الامسية.

في فقرة ” محاضرة وحوار” كانت المحاضرة غنية بالمعلومات حول دور الدول ومنها استراليا في انهاء او تقليل الاعتماد على الطاقة ” القذرة” التي تساهم في رفع نسبة ثاني اوكسيد الكاربون في الفضاء ، وشرح جهود الدول المتقدمة للوصول الى عالم خال من التلوث ، بالاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح وربط د رزق بين دور واهمية الطاقة المتجددة والعدالة الاجتماعية… كانت محاضرة مهمة وممتعة تفاعل معها الحضور بشكل لافت من خلال الاسئلة والمداخلات .

الجدير ذكره هنا ان حكومة السيد ” البانيزي ” بمشروعها في رفع الدعم عن المحروقات ” البنزين ومشتقاته ” هو استثمار مهم وذكي للمساهمة في خفض نسبة الاعتماد على الطاقة من الفحم والطاقة القذرة الى 43% بحلول عام 2030 ، وهي نسبة عالية ومهمة .

وفي فقرة ” كتاب وكاتب “ جاء عرض الكتاب ليكون ذات طابع اجتماعي مهم حول موضوع حيوي وهو الجندر ليس بوصفه سمة بايولوجية ” ذكر وانثى ” بل كونه محيطاً ثقافياً في فهم دور المراة عبر تاريخ الانسانية ، اذ ذكر المحاضر مختصرا عن كتاب بذات العنوان ، حول دور المرأة الالوهي والسيادي الى ان تحولت الى محظية وامة وعبدة ، وذكر العوامل والظروف التي ساهمت في هذا التحول الخطير وانحطاط في مكانتها ودورها في الحياة الإنسانية والعلاقة العضوية بين العدالة الاجتماعية والتطور الحضاري ومكانة ودور المرأة

وكان للحضور اسئلة ومداخلات مهمة أغنت المحاضرتين .