محمد حفظي رئيساً للجنة التحكيم الدولية لجوائز الشاشة في آسيا والمحيط الهادئ

المنتج والسيناريست المصري محمد حفظي يترأس لجنة التحكيم الدولية لجوائز الشاشة في أسيا والمحيط الهاديء في دورتها الـ15. وتضم لجنة التحكيم كل من المنتج الهندي جونيت مونجا، الممثل والمخرج والمنتج التركي/الألماني نعمان أكار، والمخرجة والمنتجة الاسترالية الشهيرة صوفي هايد، والمخرج السيرلانكي فيموكثي جاياسوندارا.

تمنح اللجنة جوائز أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو، وأفضل تصوير، وأفضل أداء تمثيلي، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الكبرى.

تأسست الأكاديمية المانحة لجوائز الشاشة لآسيا والمحيط الهاديء في 2007، وتعد من أهم الجوائز السينمائية في منطقة آسيا والمحيط الهاديء. ويُقام حفل توزيع الجوائز سنويًا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). وسوف يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الشاشة لآسيا والمحيط الهادئ، الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022.

شارك محمد حفظي هذا العام أيضاً في عضوية لجنة تحكيم مسابقة سينما العالم الدرامية بمهرجان ساندانس السينمائي، كما شارك في عضوية لجنة التحكيم في جوائز إيمي الدولية.

محمد حفظي منتج وسيناريست حاصل على العديد من الجوائز، كتب وأنتج وشارك في إنتاج أكثر من 40 فيلم طويل في مصر، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة والعالم العربي، إضافة للمسلسلات والبرامج التلفزيونية. وقد أسس شركته فيلم كلينك في 2006 التي أصبحت حالياً إحدى أهم شركات الإنتاج في مصر والعالم العربي من حيث نشاطها بالأسواق الدولية، كما أسس شركة فيلم كلينك لتوزيع الأفلام المستقلة (FCID).

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