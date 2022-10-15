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مطالبات بحظر حجاب المدارس فى مصر ومواجهة تحجيب الاسر المصرية القسرى للفتيات

بيان صحفى

طالب الباحث والمتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية الحقوقية زيدان القنائى وزارة التربية والتعليم والحكومة المصرية باصدار قرار لحظر ارتداء الحجاب بالمدارس والجامعات المصرية

ودعا الى حملات من جانب المجلس القومى للمراة والحركات النسائية بمصر ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة التحجيب القسرى للفتيات بالمدارس بمراحلها المختلفة من جانب الاسرة المصرية

واشار ان وزارة التربية والتعليم لا تفرض الحجاب ولا تمنع ارتداء الحجاب بالمدارس المصرية لكن الاسرة المصرية ما زالت تصر على التحجيب القسرى للفتيات بالمدارس الابتدائية ومختلف المراحل التعليمية

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