نائب مدير أمن المنطقه الحرة يهنئ الرئيس عيدروس الزبيدي بمناسبة الذكرى الــ59 لثورة أكتوبر المجيدة

عدن:خاص



بعث النقيب زكي الزعلي نائب مدير آمن المنطقه الحرة برقية تهنئة إلئ

القياده العليا ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس

الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية نائب رئيس مجلس

القيادة الرئاسي، والى أبناء شعبنا الجنوبي العظيم بمناسبة العيد الوطني

الـ59 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.



كانت البرقيه كالاتي:



يسرني ويطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن ضباط وأفراد امن المنطقه الحرة

عدن أن نرفع الى فخامتكم والى كافة قيادة الجنوب السياسية والعسكرية في

المجلس الانتقالي الجنوبي وقواتنا المسلحه وإلى كافة أبناء شعبنا الجنوبي

العظيم في الداخل والخارج، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة

العظيمة على قلوبنا جميعاً ذكرى ثورة 14 أكتوبر التي انطلقت عام 1963م من

جبال ردفان الشماء بعنفوان ثوري تواق للحرية والاستقلال من الاستعمار

البريطاني، الذي جسد ثوارها آنذاك أروع الملاحم البطولية. أن ثورة 14

أكتوبر المجيدة كانت مدرسة للنضال والتضحية والكفاح على مدى عقود طويلة

لكل شعب الجنوب ،استمد منها أسمئ معآني ومبادئ الروح الثورية والعزيمة

والإصرار في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة لشعبنا الجنوبي



تحل علينا الذكرى الـ59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة وقيادتنا السياسية تخوض

معركة سياسية وابطال قواتنا المسلحة صامدون في كافة الجبهات والميادين في

مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية تكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح

والعتاد .



بالإضافة الى الحرب التي تخوضها قواتنا الجنوبية ضد العناصر الإرهابية

في محافظة أبين وشبوة ، حيث أثبتت قواتنا المسلحة الجنوبية قدرتها

وكفائتها بتطهير أرض الجنوب من الإرهاب ،كما تم السيطرة على أكبر معسكرات

تنظيم القاعدة في وادي عومران مديرية مودية.



وأن الانتصارات التي حققتها القوات الجنوبية كانت بفضل الله أولاً ودماء

الشهداء الأبطال وصمود ووعي شعبنا الجنوبي التواق للحرية والاستقلال.



أن لهذا اليوم طعم آخر بنكهة الانتصار السياسي والعسكري التي تحقق لشعب

الجنوب،وقد لاحت بشائر ظهور ملامح دولة الجنوب كامله السيادة .



أكرر التهاني بهذا اليوم الأغر وحريٌ بجيل اليوم أن يستلهم كل محطات

البطولة والتضحيات لشعب الجنوب كي تكون انطلاقه قويه نحو مستقبل افضل

يكون (لكل وبكل أبنائه) في دولة جنوبية فدرالية مستقلة…



النقيب /زكي الزعلي

نائب مدير آمن المنطقة الحرة عدن

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