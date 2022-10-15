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نائب مدير أمن المنطقه الحرة يهنئ الرئيس عيدروس الزبيدي بمناسبة الذكرى الــ59 لثورة أكتوبر المجيدة

عدن:خاصبعث النقيب زكي الزعلي نائب مدير آمن المنطقه الحرة برقية تهنئة إلئالقياده العليا ممثلة  بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلسالانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية نائب رئيس مجلسالقيادة الرئاسي، والى أبناء شعبنا الجنوبي العظيم بمناسبة العيد الوطنيالـ59 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.كانت البرقيه كالاتي: يسرني ويطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن ضباط وأفراد امن المنطقه الحرةعدن  أن نرفع الى فخامتكم والى كافة قيادة الجنوب السياسية والعسكرية فيالمجلس الانتقالي الجنوبي وقواتنا المسلحه وإلى كافة أبناء شعبنا الجنوبيالعظيم في الداخل والخارج، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبةالعظيمة على قلوبنا جميعاً ذكرى ثورة 14 أكتوبر التي انطلقت عام 1963م منجبال ردفان  الشماء بعنفوان ثوري تواق للحرية والاستقلال من الاستعمارالبريطاني،  الذي جسد ثوارها آنذاك أروع الملاحم البطولية. أن ثورة 14أكتوبر المجيدة كانت مدرسة للنضال والتضحية والكفاح على مدى عقود طويلةلكل شعب الجنوب ،استمد منها أسمئ معآني ومبادئ الروح الثورية والعزيمةوالإصرار في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة لشعبنا الجنوبيتحل علينا الذكرى الـ59 لثورة 14 أكتوبر  المجيدة وقيادتنا السياسية تخوضمعركة سياسية وابطال قواتنا المسلحة صامدون في كافة الجبهات والميادين فيمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية تكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواحوالعتاد . بالإضافة الى الحرب التي تخوضها قواتنا الجنوبية ضد العناصر الإرهابيةفي محافظة أبين وشبوة ، حيث أثبتت قواتنا المسلحة الجنوبية قدرتهاوكفائتها بتطهير أرض الجنوب من الإرهاب ،كما تم السيطرة على أكبر معسكراتتنظيم القاعدة في وادي عومران مديرية مودية.وأن الانتصارات التي حققتها القوات الجنوبية كانت بفضل الله أولاً ودماءالشهداء الأبطال وصمود ووعي شعبنا الجنوبي التواق للحرية والاستقلال.أن لهذا اليوم طعم آخر بنكهة الانتصار السياسي والعسكري التي تحقق لشعبالجنوب،وقد لاحت بشائر ظهور ملامح دولة الجنوب كامله السيادة .أكرر التهاني بهذا اليوم الأغر  وحريٌ بجيل اليوم أن يستلهم كل محطاتالبطولة والتضحيات لشعب الجنوب كي تكون انطلاقه قويه نحو مستقبل افضليكون (لكل وبكل أبنائه) في دولة جنوبية فدرالية مستقلة…النقيب /زكي الزعلينائب مدير آمن المنطقة الحرة عدن

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