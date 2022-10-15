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هبوط كبير للأسهم الأميركية مع ارتفاع التضخم

تراجعت الأسهم الأميركية في نهاية تعاملات الجمعة، إذ أبقت توقعات التضخم المرتفعة المخاوف من أن مسار رفع أسعار الفائدة الاتحادية القوي قد يؤدي إلى ركود.

وفي الجلسة الأخيرة من أسبوع متقلب، فتحت الأسهم على ارتفاع قبل أن تغير مسارها بعد أن أظهرت بيانات من جامعة ميشيغان تحسن معنويات المستهلكين في أكتوبر/تشرين الأول، لكن توقعات التضخم ساءت مع ارتفاع أسعار البنزين.

وكانت بيانات أظهرت الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس التضخم، لا يزال مرتفعا بشدة.

وفقد المؤشر ستاندردآند بورز 500 ما قيمته 84.18 نقطة أو 2.29% ليغلق عند 3585.73 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 325.82 نقطة أو 3.06% إلى 10323.33 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 368.69 نقطة أو 1.23% إلى 29670.03 نقطة.  انتهى/25س

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