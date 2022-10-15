وزير الاقتصاد اللبناني لبرنامج “المدار”: الاتفاق مع صندوق النقد سيعيد الثقة إلى الاقتصاد

خبر صحفي

الرياض – دبي، 14 أكتوبر 2022: يتحدث وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في لقاء مع الإعلامي عضوان الأحمري في برنامج “المدار” على الشرق للأخبار عن أسباب الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان وفشل الحكومة في إدارة العديد من الملفات المعيشية.

وقال سلام إن ما يمر فيه لبنان هو نتيجة الفشل في إدارة البلاد على المستوى النقدي والسياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن ذلك حصل على مدى عقود.

كما أشار إلى أن السياسات النقدية والاقتصادية كانت سياسات فاشلة، مؤكداً أن الحكومة الحالية كان هدفها وقف الانهيار ووضع خطة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وعن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ومصير الاتفاق في المستقبل، قال سلام إن “الاستحقاقات الدستورية والانتخابات والاحتجاجات الشعبية أثرت على اتحاذ القرار مع صندوق النقد”، معبّراً عن تفاؤله في أن يكون شهر أكتوبر الشهر السحري، في حال تم اتخاذ إجراءات صحيحة، محذراً في الوقت نفسه من أن “عدم حصول ذلك قد يطيل الأزمة”.

وفي حديثه عن الموازنة، قال الوزير إن “أموال صندوق النقد ليست الخلاص وإنما تهدف إلى إعادة الثقة إلى النظام الاقتصادي اللبناني”. وأكد أن طموح اللبنانيين هو الاستفادة أيضاً من الدعم العربي لانتشال البلاد من أزمتها الراهنة.

وعن موازنة 2022، قال إن الحكومة أوضحت أن “الموزانة العامة مؤلمة” إذ تهدف إلى مساعدة الدولة في خلق مصادر مالية”، معترفاً بأن هذه الموازنة “لا تتمتع بأبعاد الرؤية الاقتصادية على المدى الطويل وبأنها طارئة واستثنائية”.

وتطرق النقاش إلى أزمة المصارف في لبنان التي دفعت بعض المودعين إلى استخدام القوة للحصول على أموالهم.

وقال سلام إن “المودعين تم حجز أموالهم وأن الدولة لم تقدم أي حلول أو خيارات لحماية الحقوق”، معتبراً أن “مصرف لبنان أبدل حلول الدولة بتعاميم استنفدت أموال المودعين”.

يلتقي الإعلامي عضوان الأحمري كل أسبوع في برنامج المدار من العاصمة البريطانية لندن، بأصحاب القرار وصنّاع الرأي للإجابة عن تساؤلات الشارع العربي حول أكثر القضايا إثارة للجدل . يُعرض البرنامج على شاشة الشرق كل يوم جمعة الساعة 2.00 ظهراً بتوقيت السعودية. ويمكن متابعة الحلقة بعدها في أي وقت على الشرق NOW https://now.asharq.com/

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عن “الشرق للأخبار”

“الشرق للأخبار” خدمة إخبارية متعددة المنصات، انطلقت في 2020/11/11، وتعمل على مدار الساعة، مُقدمةً المحتوى الإخباري باللغة العربية بمقاربة إعلامية أساسها توفير الأخبار والتحليلات عبر منظور اقتصادي؛ لتمكين الناس في شؤون حياتهم اليومية.

خدمات “الشرق للأخبار” تصلكم من خلال قناة تلفزيونية إخبارية متخصصة على مدار الساعة، ومجموعة متنوعة من المنصات الرقمية، التي توفر المحتوى حول حياة الناس والأحداث والجماعات والأفكار التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى الأسواق العالمية.

“نضع النقاط” هو شعار الشرق للأخبار الذي يحرك العمل الصحفي فيها وهو الهدف النهائي، نقاط الشرق تربط الخبر بسياقه ومحيطه الجغرافي وبُعده التاريخي وعمقه السياسي وأثره الاقتصادي وواقعه الاجتماعي.

تشكل “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” المكون الرئيس في باقة الخدمات التي تقدمها “الشرق للأخبار”، إذ تعتمد على اتفاقية حصرية من بلومبرغ، رائدة الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية، مستفيدةً من تغطيتها الشاملة التي توفرها خبرات أكثر من 2700 صحفي ومحلل اقتصادي حول العالم.

وتتطلع “الشرق” إلى أن تكون خدماتها المتعلقة بالمحتوى الاقتصادي (اقتصاد الشرق مع بلومبرغ) المصدر الأول لأخبار الاقتصاد باللغة العربية، من خلال منصاتها المتعددة (التلفزيون والمنصات الرقمية)، ليصل محتوى الخدمة إلى قادة الأعمال، كما للأجيال الشابة الرائدة في مجالها، إذ تبحث عن الأخبار والمعلومات الاقتصادية والمالية والمؤسسية العالمية.

فريق الاقتصاد المتخصص لدى “الشرق للأخبار”، سواء عبر القناة التلفزيونية أو المنصات الرقمية، يتمتع بحقوق الاستخدام الكاملة للمحتوى الضخم الذي توفره بلومبرغ، والمتمثل في المحتوى الاقتصادي وتحليل بيانات الأسواق، بهدف ترجمتها وإعادة تحريرها ونشرها على منصاته.

يقع مقر “الشرق للأخبار” الرئيسي في الرياض مع مكاتب في مركز دبي المالي العالمي وفي واشنطن، بالإضافة إلى مقرات وأستوديوهات في القاهرة وأبوظبي. كما أن لديها مجموعة من المكاتب الإقليمية والمراسلين في العواصم والمدن الكبرى في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى قدرة الوصول إلى المحتوى الذي ينتجه مئات الصحفيين والمراسلين في شبكة بلومبرغ حول العالم.

“الشرق للأخبار” هي علامة تجارية مسجلة مملوكة من “الشرق للخدمات الإخبارية المحدودة”، التي تمتلكها “المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام”. وتعتبر أكبر مجموعات النشر والإعلام الإخباري والمعرفي في الشرق الأوسط مع نحو من 20 مطبوعة ومنصة رقمية، منها صحف “الشرق الأوسط” والرياضية و”عرب نيوز” و”الاقتصادية” و”إندبندنت عربي” و”الرجل” و”سيدتي” وغيرها الكثير.

في أقل من ثلاثة أشهر على إطلاقها، حصدت “الشرق للأخبار” جائزة “مشروع العام الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط” ضمن جوائز “برودكاست برو” السنوية لعام 2020، كما تم ترشيحها أيضاً عن فئة “الريادة” ضمن الجوائز السنوية. كما فازت شركة Clickspring التي قامت بعمل التصميم الداخلي المميز لمكاتب وأستوديوهات “الشرق للأخبار” في دبي، بثلاث جوائز مشرفة من جوائز إنتاج البث لعام 2021 (Broadcast Production Awards)، حيث حصد مشروع الشرق جائزة “المشروع الدولي للعام”، وجائزة “تصنيع التصميم” من ضمن تلك الجوائز.

وفي عام 2021 فازت “الشرق للأخبار” بثلاث جوائز خلال توزيع جوائز “مينا سيرتش” عن فئة أفضل محرك بحث باللغة العربية، وأفضل حملة متكاملة، وأفضل تسويق للمحتوى باللغة العربية لعام 2021. كما فازت “الشرق” بجائزتين ضمن فعاليات منتدى التواصل الاجتماعي العالمي الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان، وهما جائزة أفضل مذيع أخبار لعام 2021 من نصيب هديل عليّان، إعلامية “الشرق للأخبار”، وجائزة أفضل استخدام لتويتر ضمن حملة تسويقية. وفي عام 2022، تسلمت الإعلامية هديل عليان جائزة أطوار بهجت في العاصمة العراقية بغداد عن فئة أفضل إعلامية عربية ضمن حفل منتدى الإعلاميات العراقيات بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتأسيسه، والذي تزامن مع ذكرى استشهاد الصحافية العراقية أطوار بهجت.

وفي عام 2022 فازت “الشرق للأخبار” بتسعٍ من جوائز “Broadcast Production Awards 2022“، التي تكرّم أفضل الإنتاجات في صناعة الأخبار والرياضة والترفيه، حيث يقدم الفريق الإبداعي في “الشرق” أحدث الحلول لعرض وسرد القصص، لتأكيد رؤيتنا الاستباقية التي تحرص على ضمان تقديم محتوى إعلامي جذاب. ومؤخراً حصلت الشرق للأخبار على جائزة ذهبية من جوائز “مينا ديجيتال 2020-2021” عن “أفضل حملة إعلانية باستخدام الوسائط الرقمية المتكاملة”.

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